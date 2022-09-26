Rebiülevvel ayı ilk gece namazı nasıl kılınır? Mevlid Kandili hangi gün? 2022 Rebiülevvel ayı faziletleri, ibadetleri neler?

Rebiülevvel ayı faziletleri ve önemi hakkında detaylar araştırılıyor. 2022 yılında 27 Eylül tarihine denk gelen Rebiülevvel'in 11. günü ise Mevlid Kandili olarak İslam aleminde idrak ediliyor.
REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR-BİTİYOR?
2022 yılında Rebiülevvel ayı, 27 Eylül Salı günü başlıyor. Son gün ise 26 Ekim 2022 tarihine denk geliyor.
MEVLİD KANDİLİ HANGİ GÜN?
Rebiülevvel ayının 11. günü ise tüm İslam aleminde Mevlid Kandili olarak idrake diliyor. Bu sene kandil 7 Ekim Cuma 2022 tarihine denk geliyor.