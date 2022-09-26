MERSİN SON DAKİKA NE OLDU?

Mersin'in Mezitli ilçesinde yer alan polis evine canlı bombanın saldırı düzenlediği iddia edildi. Yerel basında yer alan haberlere göre; saldırıda iki polis memuru da yaralandı..

Mersin saldırı anları kameralarda...

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA POLİS SEVK EDİLDİ

Merkez Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesi'ndeki Tece Polisevi yakınında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olayda yaralananlar olduğu belirtildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.