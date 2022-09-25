Zafer Partisi karıştı! 20 kişiyle darp ve kripto FETÖ'cü iddiası! Soner Çam ve arkadaşı dövüldü Ümit Özdağ tayfası harekete geçti

Türkiye'de ırkçılık üzerine siyaset yaparak nefreti ve kutuplaştırmayı körükleyen Zafer Partisi yine karıştı.
Zafer Partisi'nin Kurucular Kurulu Üyesi olan Soner Çam, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 20 adamı tarafından dövüldüğünü iddia etti. Özdağ'ı eleştirdiği için vahşice darp edildiğini iddia eden Soner Çam, paylaşımda arkadaşının ve kendisinin fotoğrafını yayınladı.
"ÖZDAĞ AZMETTİRDİ 20 KİŞİ SALDIRDI"
Fotoğrafta Çam'ın arkadaşının kanlar içinde kaldığı görülürken, paylaşımda "Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyeliğinden ve Parti üyeliğinden istifa ettim. Türkiye Cumhuriyeti Devletine baş kaldıran Ümit Özdağ, azmettirerek beni ve arkadaşımı 20 kişi ile darbettiler." ifadelerini kullandı.
Soner Çam, Zafer Partisi Kurucular Kurulu ve parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.
KRİPTO FETÖ'CÜ İDDİASI
Soner Çam'ın bu iddiaları sonrası parti içindeki Ümit Özdağ tayfası karşı atağa geçerek Soner Çam'ın "Kripto FETÖ'cü" olduğunu iddia etti. Çam'ın 2013 yılında yaptığı ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i övdüğü bir paylaşımı dolaşıma sokan Özdağcılar, bu yazıları nedeniyle Çam'ın kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini ve bu sevk sonrası "istifa" tiyatrosu oynadığını iddia etti.