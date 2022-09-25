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    • 25.09.2022 15:13
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    Zafer Partisi karıştı! 20 kişiyle darp ve kripto FETÖ'cü iddiası! Soner Çam ve arkadaşı dövüldü Ümit Özdağ tayfası harekete geçti

    Son dakika haberi | Irkçılık üzerine siyaset yapan Zafer Partisi bu kez içten karıştı. Partinin Kurucular Kurulu Üyesi Soner Çam, Ümit Özdağ'ı eleştirdiği gerekçesiyle bir arkadaşıyla birlikte 20 kişinin saldırısına uğradığını iddia ederken, partideki Ümit Özdağ tayfası ise Çam'ı "kripto FETÖ'cü" olmakla suçladı.

    takvim.com.tr
    Zafer Partisi karıştı! 20 kişiyle darp ve kripto FETÖ’cü iddiası

    Türkiye'de ırkçılık üzerine siyaset yaparak nefreti ve kutuplaştırmayı körükleyen Zafer Partisi yine karıştı.

    Zafer Partisi'nin Kurucular Kurulu Üyesi olan Soner Çam, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 20 adamı tarafından dövüldüğünü iddia etti. Özdağ'ı eleştirdiği için vahşice darp edildiğini iddia eden Soner Çam, paylaşımda arkadaşının ve kendisinin fotoğrafını yayınladı.

    "ÖZDAĞ AZMETTİRDİ 20 KİŞİ SALDIRDI"
    Fotoğrafta Çam'ın arkadaşının kanlar içinde kaldığı görülürken, paylaşımda "Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyeliğinden ve Parti üyeliğinden istifa ettim. Türkiye Cumhuriyeti Devletine baş kaldıran Ümit Özdağ, azmettirerek beni ve arkadaşımı 20 kişi ile darbettiler." ifadelerini kullandı.

    Soner Çam, Zafer Partisi Kurucular Kurulu ve parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

    KRİPTO FETÖ'CÜ İDDİASI
    Soner Çam'ın bu iddiaları sonrası parti içindeki Ümit Özdağ tayfası karşı atağa geçerek Soner Çam'ın "Kripto FETÖ'cü" olduğunu iddia etti. Çam'ın 2013 yılında yaptığı ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i övdüğü bir paylaşımı dolaşıma sokan Özdağcılar, bu yazıları nedeniyle Çam'ın kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini ve bu sevk sonrası "istifa" tiyatrosu oynadığını iddia etti.

        Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Mehmet Emin Özbey, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Zafer Partisi'nden FETÖ yanlısı paylaşımdan ötürü ihraç edileceği kendisine iletilen Soner Çam, kendisini salondan çıkaran kişiye küfür etti ve bu kişiyle aralarında arbede yaşandı. Bu tek kişi ile yaşanan arbedeyi, "20 kişi bizi dövdü" şeklinde paylaşmak ancak FETÖ taktiğidir." ifadelerini kullandı.

        Partinin Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Dinçer Çolak da konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Çolak paylaşımında, "Teröristbaşı FETÖ'ye "hocacaefendi" diyerek savunduğu paylaşımı ortaya çıkınca ihraç talebiyle disipline sevk edilen şahıs, terbiye sınırlarını aşan konuşmalar yaptığı için toplantı salonundan çıkarıldı. Partimize sızmaya çalışan kriptolara asla taviz vermeyeceğiz." dedi.

        Bir başka paylaşımda ise darp fotoğrafının düzmece olduğu iddia edildi.

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