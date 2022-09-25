Zafer Partisi karıştı! 20 kişiyle darp ve kripto FETÖ'cü iddiası! Soner Çam ve arkadaşı dövüldü Ümit Özdağ tayfası harekete geçti

KRİPTO FETÖ'CÜ İDDİASI

Soner Çam'ın bu iddiaları sonrası parti içindeki Ümit Özdağ tayfası karşı atağa geçerek Soner Çam'ın "Kripto FETÖ'cü" olduğunu iddia etti. Çam'ın 2013 yılında yaptığı ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i övdüğü bir paylaşımı dolaşıma sokan Özdağcılar, bu yazıları nedeniyle Çam'ın kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini ve bu sevk sonrası "istifa" tiyatrosu oynadığını iddia etti.