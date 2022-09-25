Bağcılar cinayet son dakika! Annesinin kafasını kesip sokağa atan şahıs yakalandı mı? Annesinin kafasını kesen Ali S. tutuklandı mı?

Bağcılar'da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ali S., annesi Hava S.'yi bıçakla öldürdü. Annesinin kestiği kafasını balkonda sokağa atan şüpheli ardından evi ateşe verdi. Peki, Annesinin kafasını kesip sokağa atan şahıs yakalandı mı? Annesinin kafasını kesen Ali S. tutuklandı mı? İşte detaylar!

Bağcılar'da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ali S., annesi Hava S.'yi bıçakla öldürdü. Annesinin kestiği kafasını balkondan sokağa atan şüpheli ardından evi ateşe verdi. Şüpheli gözaltına alınırken, evdeki yangın söndürüldü.