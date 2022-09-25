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    • 25.09.2022 20:52
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    Bağcılar cinayet son dakika! Annesinin kafasını kesip sokağa atan şahıs yakalandı mı? Annesinin kafasını kesen Ali S. tutuklandı mı?

    Tüm Türkiye bu olayı konuşuyor! İstanbul Bağcılar'da yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ali S., annesi Hava S.'nin önce boğazını kesip sonra balkondan aşağı attı. Bununla da yetinmeyen Ali S. evi ateşe verdi. Peki, annesinin kafasını kesip sokağa atan şahıs yakalandı mı? Annesinin kafasını kesen Ali S. tutuklandı mı? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Annesinin kafasını kesip sokağa atan şahıs yakalandı mı?

    Bağcılar'da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ali S., annesi Hava S.'yi bıçakla öldürdü. Annesinin kestiği kafasını balkonda sokağa atan şüpheli ardından evi ateşe verdi. Peki, Annesinin kafasını kesip sokağa atan şahıs yakalandı mı? Annesinin kafasını kesen Ali S. tutuklandı mı? İşte detaylar!

    Bağcılar'da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ali S., annesi Hava S.'yi bıçakla öldürdü. Annesinin kestiği kafasını balkondan sokağa atan şüpheli ardından evi ateşe verdi. Şüpheli gözaltına alınırken, evdeki yangın söndürüldü.

    Olay, saat 16.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi 2005. Sokak'ta yaşandı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ali S., henüz bilinmeyen nedenle annesiyle tartıştı.

    Bıçakla annesini öldürüp, kestiği kafasını balkondan sokağa atan Ali S., ardından evi ateşe verdi. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Şüpheli kendisini yanan eve kilitledi. Polis ekipleri, kapıyı kırarak içeri girip yaralı olarak kurtardıkları şüpheliyi gözaltına aldı.

        İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

        Mahalle sakini Mesut Usta, "Madde bağımlısı olduğunu biliyoruz. Annesini kafasını kestiğini öğrendik. Nedeni hakkında bir fikrimiz yok. Cinayetten sonra evi de yakmış.

        Balkona çıkıp annesinin kafasını insanlara gösterip, sokağa fırlatmış. Yoldan geçen bir motokuryenin önüne düşmüş. Evi terk etmemiş, polis de orada gözaltına almış" dedi.
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