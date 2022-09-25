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    • 26.09.2022 09:38
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    Annesinin kafasını kesen Ali S. tutuklandı mı? Bağcılar cinayet son dakika! Annesinin kafasını kesip sokağa atan şahıs yakalandı mı?

    Bağcılar'da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ali S., annesi Hava S.'yi bıçakla öldürdü. Annesinin kestiği kafasını balkonda sokağa atan şüpheli ardından evi ateşe verdi. Peki, Annesinin kafasını kesip sokağa atan şahıs yakalandı mı? Annesinin kafasını kesen Ali S. tutuklandı mı? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Annesinin kafasını kesip sokağa atan şahıs yakalandı mı?

    Tüm Türkiye bu olayı konuşuyor! İstanbul Bağcılar'da yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ali S., annesi Hava S.'nin önce boğazını kesip sonra balkondan aşağı attı. Bununla da yetinmeyen Ali S. evi ateşe verdi. Peki, annesinin kafasını kesip sokağa atan şahıs yakalandı mı? Annesinin kafasını kesen Ali S. tutuklandı mı? İşte merak edilenler...

    Bağcılar'da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ali S., annesi Hava S.'yi bıçakla öldürdü. Annesinin kestiği kafasını balkondan sokağa atan şüpheli ardından evi ateşe verdi. Şüpheli gözaltına alınırken, evdeki yangın söndürüldü.

    Olay, saat 16.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi 2005. Sokak'ta yaşandı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ali S., henüz bilinmeyen nedenle annesiyle tartıştı.

        Bıçakla annesini öldürüp, kestiği kafasını balkondan sokağa atan Ali S., ardından evi ateşe verdi. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Şüpheli kendisini yanan eve kilitledi. Polis ekipleri, kapıyı kırarak içeri girip yaralı olarak kurtardıkları şüpheliyi gözaltına aldı.

        İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

        Mahalle sakini Mesut Usta, "Madde bağımlısı olduğunu biliyoruz. Annesini kafasını kestiğini öğrendik. Nedeni hakkında bir fikrimiz yok. Cinayetten sonra evi de yakmış.

        Balkona çıkıp annesinin kafasını insanlara gösterip, sokağa fırlatmış. Yoldan geçen bir motokuryenin önüne düşmüş. Evi terk etmemiş, polis de orada gözaltına almış" dedi.

            VALİLİKTEN AÇIKLAMA
            Bağcılar'da Ali S.'nin, annesi Hava S.'yi bıçakla öldürüp, kestiği kafasını balkonda sokağa attığı olaya ilişkin İstanbul Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Bağcılar ilçemiz Fevzi Çakmak Mahallesinde annesi H.S'yi (58) vahşice öldüren A.S (26) adlı şahıs emniyet birimlerimiz tarafından yakalanmıştır. A.S. adlı şahsın, çok sayıda ruh ve akıl hastalıkları hastanelerinde psikolojik tedavi gördüğü, son olarak 1 ay önce taburcu olduğu, ayrıca şahsın uyuşturucu kullanmaktan 1 kaydı olduğu tespit edilmiştir" denildi.

            AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
            Bağcılar'da gerçekleşen dehşet olay üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı basın açıklamasında bulundu. Yapılan açıklamada, "Bu kan dondurucu olayı gerçekleştiren şahıs olayın hemen ardından emniyet güçleri tarafından hemen yakalanarak savcılığa sevk edilmiştir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, bakanlığımız görev yetkileri çerçevesinde söz konusu haberlere ilişkin erişim engeli ve yayın yasağı getirilmesi için savcılığa başvuru yapmış bulunmaktayız." dedi.

            BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA
            Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 'Bağcılar'da vahşi cinayet' başlığıyla yayınlanan haberlere ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.
            Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Habere konu olan olayın ardından Hukuk Hizmetleri Müdürlüğümüz ve İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz, emniyet birimleri ve adli makamlarla temasa geçmiştir. Bu kan dondurucu olayı gerçekleştiren şahıs olayın hemen ardından emniyet güçleri tarafından yakalanarak savcılığa sevk edilmiştir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, bakanlığımız görev yetkileri çerçevesinde söz konusu haberlere ilişkin erişim engeli ve yayın yasağı getirilmesi için savcılığa başvuru yapmış bulunmaktayız" denildi.

            üldü.
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