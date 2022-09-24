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    • 24.09.2022 14:07
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    İşte Meral Akşener'in babasının İsmet İnönü ile olan fotoğrafı! 'Katliam sonrası poz' ve 'Diyarbakır' bilmecesi...

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili bomba detaylar ortaya çıktı. Dün CHP'nin babasının partisi olduğunu söyleyen Meral Akşener, "Rahmetli babamın rahmetli İnönü ile fotoğrafı var. Sonra paylaşırız" dedi. Akşener'in sözlerinin ardından Diyarbakır Sur Belediyesi Kurucu ve Eski Başkanı Cemal Toptancı Akşener'in babası Tahir Ömer Gürer'in İsmet İnönü ile olan o fotoğrafını paylaştı. Öte yandan Akşener'in ailesi ile ilgili bir de 'Diyarbakır' bilmecesi var... İşte Akşener'in babasının o fotoğrafı ailesinin Diyarbakır bağı...

    takvim.com.tr
    İşte Meral Akşener’in babasının İsmet İnönü ile olan fotoğrafı! ’Katliam sonrası poz’ ve ’Diyarbakır’ bilmecesi...

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün ismini veto eden ve destek vermeyenlere yönelik "Karar verin benimle misiniz?" çıkışını yaptı.

    Kılıçdaroğlu açıklamasında, "Şunu da artık bilmek zorundayım. Siz gerçekten benimle misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor, bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini de görüyorum. Artık karar verin" dedi.

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışının ardından rakipleri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, belli planlar çerçevesinde destek verirken İYİ Parti'den Akşener'in yardımcısı Fatih Demirkol, "Son noktayı Akşener koyar.!!!" açıklamasını yaptı.

    Daha sonra ilginç bir açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 'Millet İttifakı'nın kurulmasını anlatırken "CHP benim babamın partisi" ifadelerini kullandı.

    Kocaeli'de bir açılışta konuşan ve "Biz İyi Parti'yi kurduk, tam seçime gideceğiz 24 Haziran'da seçim kararı alındı. YSK'dan tersine bir sonuç çıkacağı söylenmeye başlandı. " diyen Akşener, ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmeye gittiğini söyledi.

    "CHP BENİM BABAMIN PARTİSİ"
    Kılıçdaroğlu'na ölünceye kadar şükran duyacağını ifade eden Akşener, CHP'yle ilgili de şunları söyledi;

    "BABAMIN İNÖNÜYLE FOTOĞRAFI VAR"
    "CHP'ye İyi Parti olarak teklif götürdük. Bu arada CHP benim babamın partisi. Rahmetli babamın rahmetli İnöünü ile fotoğrafı var. Sonra paylaşırız"


    Meral Akşener babası Tahir Ömer Gürer ve annesi Sıddıka Gürer ile birlikte...

        O FOTOĞRAF ORTAYA ÇIKTI
        Meral Akşener'in açıklamasının ardından Diyarbakır Sur Belediyesi Kurucu ve Eski Başkanı Cemal Toptancı Akşener'in babası Tahir Ömer Gürer ile alakalı Twitter üzerinden bomba bir paylaşım yaptı.

        'ZİLAN KATLİAMI' SONRASI VAN'DA POZ
        Aynı zamanda yazar olan Toptancı, "Rus Genelkurmayın arşivlerinde belgesi bulunan, 53 bin Müslüman Kürdün çoluk-çocuk demeden, silahlarla taranarak şehit edildiği, Zilan Katliamını sanığı ve Meral Akşener'in babası ile beraber fotoğraf çeken, İsmet İnönü katliam ardında Van Erciş ilçemizde. 1935" ifadelerini kullandı.

        İşte o fotoğraf;


        AKŞENER 2015'DE: ANNEM VE BABAM RUMELİ GÖÇMENİYDİ
        Meral Akşener babasının aslen Diyarbakırlı olduğunu açıklamıştı ancak dikkat çeken bir durum da var... 2015 yılında Habertürk'e verdiği röportajda ailesini anlatırken Diyarbakır'a hiç değinmeyen Akşener ailesinden şu ifadelerle bahsetmişti:

        "Annem ve babam Rumeli göçmeniydi. İkisi de Drama'da doğmuşlar. İlginç bir aileydi. Dedem Tahir Efendi, Rumeli'nin 5 büyük İslami hocalarından biriydi. Dindar, ama bilgiye açık bir ailem vardı. Dedemin kuzeni Hasan Tahsin Argun, Atatürk ve İnönü'nün arkadaşıydı. Cumhuriyet'in kurucuları arasındaydı. Dedem üniversitede müderris olmasına rağmen, babam ortaokul bitirebilmiş. Rahmetli babam memurdu. Orta karar bir aileydik. 2 kız 1 erkek kardeşim var. Ben en küçüğüm."

        AKŞENER YILLAR SONRA: BABAM DİYARBAKIRLI
        Akşener yıllar sonra ise babasının Diyarbakırlı olduğunu söylüyor... Oda TV'de 2017 yılında yayınlanan bir haber de Akşener'in şu ifadeleri yer alıyor, "Babamın ailesi Yunanistan'a Diyarbakır'dan gitme. Burada Küçükkadı köy ile Büyükkadı köyü var, oradan gitme." diye konuştu.

        BABASI ERMENİ Mİ?
        Öte yandan o fotoğrafı paylaşan Cemal Toptancı'nın Akşener tarafından yapılan, "Babam Diyarbakır'dan Yunanistan'a gönderildi" sözleri sonrası yaptığı açıklamayla da gündeme geldi.

        Toptancı şunları söylemişti;

        "Diyarbakır'da şehrin ileri gelenlerinin içerisinde Ermeniler de vardır. Ben sizi tedip etmeye geldim der ve bu arada bunların zoruna gider. İkinci gün Diyarbakır'da Suriçi'nde isyan çıkar. 101 gün Suriçerisinde isyan devam eder. Şehrin nüfusunun 3'te 1'i göç eder. Bu arada isyan bastırılır. Osmanlı Ermenilerin ileri gelenlerini isyana katılanlarını Selanik'e sürgün ederler."

        Toptancı ifadelerinin ardından Meral Akşener' yönelik, "Şimdi Meral Hanım eğer senin baba tarafın Diyarbakır'dan gönderilmişse Selanik'e gidenler sadece Ermenilerdir. Şimdi söyle bakalım böyle bir durum söz konusu mu?" ifadelerini kullandı

        BAŞKA BİR İDDİA: SAVCI BOYU
        Meral Akşener'in babasına yönelik başka bir iddia ise Diyarbakır'a yerleşen Savcı Boyu'ndan oldukları ile ilgili...

        AİLE BÜYÜĞÜ'NÜN İNÖNÜ VE ATATÜRK'LE TEMASI
        2018'de yazılan "Türk Siyasetinde Meral Akşener" isimli biyografide Akşener'in Diyarbakır ile olan bağı ve aile büyüğü Hasan Tahsin Argun'un İsmet İnönü ve Mustafa Kemal Atatürk ile olan temasına ilişkin de bilgiler yer alıyor.

        İşte o bilgiler;
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        Haberler Güncel İşte Meral Akşener'in babasının İsmet İnönü ile olan fotoğrafı! 'Katliam sonrası poz' ve 'Diyarbakır' bilmecesi...
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