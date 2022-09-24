İşte Meral Akşener’in babasının İsmet İnönü ile olan fotoğrafı! ’Katliam sonrası poz’ ve ’Diyarbakır’ bilmecesi...

İşte o fotoğraf;





AKŞENER 2015'DE: ANNEM VE BABAM RUMELİ GÖÇMENİYDİ

Meral Akşener babasının aslen Diyarbakırlı olduğunu açıklamıştı ancak dikkat çeken bir durum da var... 2015 yılında Habertürk'e verdiği röportajda ailesini anlatırken Diyarbakır'a hiç değinmeyen Akşener ailesinden şu ifadelerle bahsetmişti:

"Annem ve babam Rumeli göçmeniydi. İkisi de Drama'da doğmuşlar. İlginç bir aileydi. Dedem Tahir Efendi, Rumeli'nin 5 büyük İslami hocalarından biriydi. Dindar, ama bilgiye açık bir ailem vardı. Dedemin kuzeni Hasan Tahsin Argun, Atatürk ve İnönü'nün arkadaşıydı. Cumhuriyet'in kurucuları arasındaydı. Dedem üniversitede müderris olmasına rağmen, babam ortaokul bitirebilmiş. Rahmetli babam memurdu. Orta karar bir aileydik. 2 kız 1 erkek kardeşim var. Ben en küçüğüm."

AKŞENER YILLAR SONRA: BABAM DİYARBAKIRLI

Akşener yıllar sonra ise babasının Diyarbakırlı olduğunu söylüyor... Oda TV'de 2017 yılında yayınlanan bir haber de Akşener'in şu ifadeleri yer alıyor, "Babamın ailesi Yunanistan'a Diyarbakır'dan gitme. Burada Küçükkadı köy ile Büyükkadı köyü var, oradan gitme." diye konuştu.

BABASI ERMENİ Mİ?

Öte yandan o fotoğrafı paylaşan Cemal Toptancı'nın Akşener tarafından yapılan, "Babam Diyarbakır'dan Yunanistan'a gönderildi" sözleri sonrası yaptığı açıklamayla da gündeme geldi.