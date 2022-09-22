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    • 22.09.2022 12:54
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    • 22.09.2022 13:05
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    Miçotakis taklide başladı! Başkan Erdoğan'ın Cental Partk yürüyüşenden sonra New York sokaklarına indi

    Doğu Akdeniz ve Ege'de tahriki artıran Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis New York'ta bir taksiciyle selamlaştığı görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı. Miçotakis'in bu hareketi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Central Park ziyaretinin ardından yapması 'Erdoğan'ı taklit ediyor' yorumlarına sebep oldu. Öte yandan Miçotakis ABD'de Türkiye'yi şikayer turuna da çıktı.

    takvim.com.tr
    Miçotakis taklide başladı!

    Ege'yi adeta mülteci mezarlığına çeviren ve Türkiye'yi hedef alan açıklamalarla provokasyonu artıran Yunanistan'ın Başbakanı Kiryakos Miçotakis bu kez Başkan Erdoğan'ı taklit etti.

    ERDOĞAN'IN CENTRAL PARK YÜRÜYÜŞÜ
    Haftasonu Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak için ABD'de bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan 18 Eylül'de New York'taki Central Park'ta bir süre yürüyüş yaptı.

    Yürüyüşü sırasında parkta bulunanların ilgisiyle karşılaşan Erdoğan, parktakilerle sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

    Bankta oturduğu sırada yanına gelen bir kişi,Erdoğan'a Ukrayna krizindeki rolünden dolayı teşekkür etti.

    MİÇOTAKİS TAKLİDE BAŞLADI
    Başkan Erdoğan'ın Central Park yürüyüşünden 3 gün sonra Miçotakis de sokağa indi.

        Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis New York'ta bir taksiciyle selamlaştığı görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı.

        Sosyal medyada görüntüleri paylaşan Yunan kullanıcılar Miçotakis'i, "İlk resmi ziyareti taksicilere oldu" diyerek dalgaya aldı.

        ERDOĞAN'IN TARİHİ SÖZLERİ SONRASI MİÇOTAKİS'TEN ŞİKAYET TURU
        Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın tahrikleri sonrası söylediği 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözlerinin etkisini sürerken BM'de de ses getiren bir konuşmaya imza attı.


        Erdoğan, Yunanistan'ın Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de göçmenlere yönelik zulümlerinin giderek arttığına dikkati çekti.

        Ege'de botları batırılan ve boğularak hayatını kaybeden çocukların fotoğrafını göstererek konuşmasını sürdüren Erdoğan şunları kaydetti:

        "Türkiye olarak biz, yeni Aylan bebeklerin cesetleri kıyılara vurmasın diye çırpınırken, Yunanistan, hukuksuz, pervasız geri itmeleriyle Ege'yi bir mülteci mezarlığına çevirmektedir. Geçen hafta 9 aylık Asım bebek ve 4 yaşında Abdülvahap, aileleriyle birlikte Yunan sahil güvenlik güçlerinin botlarını batırması sonucu vefat etmiştir. Avrupa'nın ve Birleşmiş Milletler kurumlarının insanlığa karşı suç teşkil eden bu acımasızlıklara artık bir 'Dur' demesinin vakti çoktan gelmiştir."

        Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a çok sert tepki

        "GÜÇ GÖSTERİSİ PEŞİNDE KOŞANLAR, KENDİLERİNİ KOMİK DURUMA DÜŞÜRMEKTEDİR"
        Türkiye'nin Ege Denizi'nde ve Doğu Akdeniz'deki tüm meselelerin iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ve uluslararası hukuka uygun olarak çözülmesini istediğini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

        "Bölgede, ülkemizle asla denk olmayan siyasi ve askeri seviyesine rağmen, güç gösterisi peşinde koşanlar, kendilerini komik duruma düşürmektedir. Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarın sürmesi, tüm tarafların hak ve hukukuna saygı gösterilmesine bağlıdır. Yunanistan'dan, gerginlik ve tahrik siyasetini bir kenara bırakarak, iş birliği ve dayanışma çağrılarımıza kulak vermesini bekliyoruz. Daha önce önerdiğimiz Doğu Akdeniz Konferansı'nın bu amaca hizmet edeceğini düşünüyoruz. Muhataplarımızın, şimdiye kadar bu konuda en ufak bir adım dahi atamaması, kimin barış ve diyalogdan kimin de gerilimden yana olduğunu göstermektedir. Türkiye, Ege ve Doğu Akdeniz'deki haklarını sonuna kadar savunurken kendi siyasi hesapları uğruna gerginlik stratejisi izleyenlerin oyunlarına da asla gelmeyecektir."

        MİÇOTAKİS AMERİKA'YA SIĞINDI İSRAİL'DEN MEDET UMDU
        Başkan Erdoğan'ın sözleri sonrası Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise, yine Amerika'ya sığındı. Her zaman uluslararası hukuka göre hareket ettiklerini belirtti. Amerika ve Yunanistan arasındaki ilişkiye dikkat çeken Mİçotakis, ittifaklarını güçlendirmek için her yolu deneyeceklerini söyledi.

        SKANDAL SÖZLER
        Miçotakis, "Kimse Yunanistan'a kabadayılık yapamaz. Gerisini cuma günü BM'de söyleyeceğim" dedi. Öte yandan Miçotakis, New York'ta bir araya geldiği İsrail Başbakanı Yair Lapid'e de Türkiye'yi şikayet etti. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de istikrar ve güvenliği baltaladığını iddia etti.

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        Haberler Güncel Miçotakis taklide başladı! Başkan Erdoğan'ın Cental Partk yürüyüşenden sonra New York sokaklarına indi
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