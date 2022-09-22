İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan Ümit Özdağ 'yangın' tepkisi: "İzle yalancı"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, "Türkiye-Yunanistan arasında gerilim zirvedeyken Sığınmacılar orman yangını çıkarıyor." yalanını video paylaşımla çürüttü.
ÇATAKLI'DAN ÖZDAĞ'A SERT TEPKİ | VİDEO İZLE
Yangını Suriyellerin çıkarmadığını belirten Çataklı, "Siyaseti yalan üzerine kurulu malum şahıstan bir yalan daha… Şimdi de Muğla'daki yangını sığınmacılar çıkardı yalanını ortaya atmış işin aslı, yangın 85 yaşında bir arıcının yaktığı ateşle çıktı, rüzgarla büyüdü. Tıpkı senin yabancı düşmanlığını körüklediğin gibi." dedi.
İZLE YALANCI
Konuyla ilgili video paylaşan Çataklı, "İzle yalancı" diyerek Ümit Özdağ'a tepki gösterdi.
YANGIN KONTROL ALTINDA
Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle geniş alanda etkili olan, sabah saatlerinde havadan müdahalenin yeniden başladığı orman yangını kontrol altına alındı.