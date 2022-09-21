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    • 21.09.2022 16:19
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    • 21.09.2022 16:26
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    SON DAKİKA! PKK'da çözülme devam ediyor! Örgütten kaçan kaçana...

    Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları kapsamında terör örgütü PKK'dan kaçan 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

    Örgütten kaçan kaçana... PKK’da çözülme sürüyor

    İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan 2 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bakanlık koordinasyonunda, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu, 2 terörist daha terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

    Teslim olan teröristlerin, 2015'te terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

    İkna çalışmaları sonucunda, yılbaşından bu yana teslim olan örgüt mensubu sayısı 92'ye ulaştı.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA! PKK'da çözülme devam ediyor! Örgütten kaçan kaçana...
        SON DAKİKA