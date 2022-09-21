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    • 22.09.2022 00:40
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'ın girişimiyle Rusya ve Ukrayna arasında 200 savaş esirinin değişimi yapıldı

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 7 ayı aşkın bir süre geride kaldı. Krizin başından bu yana tarafsız bir politika izleyerek hem Kiev hem de Moskova ile temaslarda bulunan Ankara, kritik rolünü bir kez daha gözler önüne serdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucunda Rusya ve Ukrayna arasında 200 savaş esirinin mübadelesinin bugün yapıldığını açıkladı.

    Esir değişimine Başkan Erdoğan öncülük etti

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucunda Rusya ve Ukrayna arasında 200 savaş esirinin mübadelesinin bugün yapıldığını açıkladı.

    "SAVAŞIN SONLANDIRILMASI YOLUNDA ÖNEMLİ ADIM"
    Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde gazetecilere ABD ziyaretini değerlendirdiği söyleşide, Türkiye'nin arabuluculuğunda gerçekleşen esir mübadelesinin savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım olduğunu belirterek, Rusya ve Ukrayna arasında barışın tesisine yönelik çabalarının devam ettiğini söyledi.

    PUTİN VE ZELENSKİY'E TEŞEKKÜR
    Esir mübadelesine imkan verdikleri için Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e teşekkür eden Erdoğan, "Bu süreçte gayret gösteren bütün arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum." dedi.



    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında Türkiye'nin ara buluculuğunda gerçekleşen esir mübadelesinin savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım olduğunu belirtti.

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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'ın girişimiyle Rusya ve Ukrayna arasında 200 savaş esirinin değişimi yapıldı
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