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    • 21.09.2022 15:48
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    • 21.09.2022 15:48
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    HAVA DURUMU | Perşembe gününe dikkat! Son ayların en soğuğu geliyor... Meteoroloji alarm verdi | 22-26 Eylül 2022

    Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yapılan tahminlerde özellikle yarın(Perşembe) yurt genelinde son ayların en soğuk gününün etkili olacağı belirtilirken, Ege'nin bir bölümü hariç yurt çapında yağışlı havanın hakim olacağı aktarıldı. Hafta sonundan itibaren ise sıcaklığın mevsim normallerinin üzerine çıkacağı belirtildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte Türkiye geneli 5 hava durumu tahminleri...

    Perşembe gününe dikkat! Son ayların en soğuğu geliyor...

    İstanbul'da yağmurlu ve soğuk perşembeye hazırlıklı olalım. Kıyafetleri kalınlaştırıp küçükler için mont giydirmek uygun olacaktır, yağmuru da hesaba katınca kış provası yapacak gibiyiz. Fakat bu soğuk hava uzun sürmüyor. Cuma gününü de benzer yağmurlu ve rüzgarlı havada geçirdikten sonra hafta sonu yeniden güneşli ve sıcak günler geri dönüyor. Sıcak derken mevsim ortalamalarına geri yükseleceğiz. Gelecek hafta ise ortalamaların da üzerinde sıcak geçecek, İstanbul ve Ankara yeniden 25 derecelere tırmanabilir. İzmir ve güney merkezlerde de yaz tadında bir Eylül sonu olacak.

    Doğu Karadeniz'de ise kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Perşembe-Cumartesi arasında beklenen yağış miktarları Ordu ile Artvin arasında yeni sellere neden olabilir. Heyelan ve toprak kayması riski bir süreden bu yana düşüktü, ancak yeniden yükseliyor. 3 gün boyunca yağmur alacak bölgede hafta sonu seyahatleri yapacaklar bu koşullara hazırlıklı olsun. Doğu Karadeniz'de yağmurlara rağmen hava Marmara'dan 4-5 derece daha sıcak olacak. Marmara'yı karayel ve yıldız üşütecek.

    İç Anadolu genelinde ise Cuma sabahı son ayların en soğuğu olabilir, geceler zaten soğumuştu ancak Cuma ve Cumartesi sabahları daha da soğuk geçecek. (Ankara en düşük 7 derece)

    Fırtınalı ve yağmurlu birkaç günün ardından Marmara'da ve yağış alan diğer çoğu bölgede hava açıyor ve aslında kurak bir döneme doğru gidiyoruz. Eylül ayının son haftası ve Ekim başları için yağmur olasılıkları çok düşük (İstanbul'da bu hafta sonundan itibaren 10 gün yağmur göremeyebiliriz). Su tasarrufunu hatırlamak için uygun bir dönem çünkü barajlar erken sonbahar yağmurlarıyla pek buluşamadı.

        İŞTE METEOROLOJİNİN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
        Yapılan son değerlendirmelere göre; Kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Bursa, Çankırı, Kırıkkale, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Siirt, Ankara'nın kuzey ve doğusu ile Antalya'nın doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz ile Samsun, Ordu, Tokat, Sivas, Erzincan ile Tunceli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

        RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güney ve doğusunda zaman zaman kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

        YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Doğu Karadeniz ile Samsun, Ordu, Tokat, Sivas, Erzincan ile Tunceli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, yerel su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, trafikte aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu (Van, Hakkari, Şırnak, Bingöl, Bitlis, Muş çevreleri ve Erzurum'un güney kesimleri) ile Siirt çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli (50- 70 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (70-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

        MARMARA
        Az bulutlu, doğusu ile zamanla bölge geneli yer yer parçalı bulutlu, ilk saatlerde Sakarya, akşam saatlerinde bölgenin batısı gece saatlerinden sonra kuzey ve doğusu ile Bursa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        EDİRNE °C, 23°C
        Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

        İSTANBUL °C, 23°C
        Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ °C, 22°C
        Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

        KOCAELİ °C, 24°C
        Parçalı bulutlu gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

            EGE
            Az bulutlu ve açık gece saatlerinde kuzeyinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            AFYONKARAHİSAR °C, 23°C
            Az bulutlu

            DENİZLİ °C, 28°C
            Az bulutlu

            İZMİR °C, 28°C
            Az bulutlu ve açık gece saatlerinde parçalı bulutlu

            MANİSA °C, 29°C
            Az bulutlu ve açık gece saatlerinde parçalı bulutlu

            AKDENİZ
            Parçalı bulutlu, doğusu ile Antalya'nın doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ADANA °C, 32°C
            Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ANTALYA °C, 31°C
            Parçalı bulutlu, doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            HATAY °C, 28°C
            Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ISPARTA °C, 26°C
            Parçalı bulutlu

            İÇ ANADOLU
            Parçalı bulutlu, güney ve doğusu ile Çankırı, Kırıkkale ve Ankara'nın kuzey ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

            ANKARA °C, 24°C
            Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ÇANKIRI °C, 22°C
            Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ESKİŞEHİR °C, 21°C
            Parçalı bulutlu

            KONYA °C, 24°C
            Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                BATI KARADENİZ
                Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                BOLU °C, 18°C
                Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                DÜZCE °C, 21°C
                Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                KASTAMONU °C, 18°C
                Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                SİNOP °C, 20°C
                Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                ORTA ve DOĞU KARADENİZ
                Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz ile Samsun, Ordu ve Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

                AMASYA °C, 22°C
                Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                ARTVİN °C, 25°C
                Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                SAMSUN °C, 20°C
                Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                TRABZON °C, 22°C
                Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                DOĞU ANADOLU
                Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzeybatısı ile zamanla bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Erzincan ve Tunceli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli (50- 70 km/sa) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (70 ila 80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

                ERZURUM °C, 21°C
                Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                KARS °C, 25°C
                Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                MALATYA °C, 28°C
                Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                VAN °C, 26°C
                Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile gece saatlerinde Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Siirt çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli (50- 70 km/sa) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (70 ila 80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

                DİYARBAKIR °C, 34°C
                Parçalı bulutlu

                GAZİANTEP °C, 30°C
                Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                SİİRT °C, 34°C
                Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                ŞANLIURFA °C, 33°C
                Parçalı bulutlu
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                    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Perşembe gününe dikkat! Son ayların en soğuğu geliyor... Meteoroloji alarm verdi | 22-26 Eylül 2022
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