HAVA DURUMU | Perşembe gününe dikkat! Son ayların en soğuğu geliyor... Meteoroloji alarm verdi | 22-26 Eylül 2022

İç Anadolu genelinde ise Cuma sabahı son ayların en soğuğu olabilir, geceler zaten soğumuştu ancak Cuma ve Cumartesi sabahları daha da soğuk geçecek. (Ankara en düşük 7 derece)

Fırtınalı ve yağmurlu birkaç günün ardından Marmara'da ve yağış alan diğer çoğu bölgede hava açıyor ve aslında kurak bir döneme doğru gidiyoruz. Eylül ayının son haftası ve Ekim başları için yağmur olasılıkları çok düşük (İstanbul'da bu hafta sonundan itibaren 10 gün yağmur göremeyebiliriz). Su tasarrufunu hatırlamak için uygun bir dönem çünkü barajlar erken sonbahar yağmurlarıyla pek buluşamadı.