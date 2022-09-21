Başkan Erdoğan New York'ta Türkiye-ABD İş Konseyi Toplantısı'nda konuşuyor.

İşte önemli açıklamlardan satır başları...

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"Dünya ekonomisi ciddi oranda daralma yaşarken, biz büyümeye devam ettik. Dengeli büyümemiz sürecek"



"Başarımızıda Türkiye ekonomi modelinin çok önemli yeri var"



"Ülkemizde 240 milyar dolardan fazla uluslararası yayırım çektik"



"Tüm olumsuzluklara rağmen 250 milyar dolar ticaret hacmine ulaştık"



"ABD merkezli firmaların Türkiye'deki iş fırsatlarına yönelik ilgisi ve artan yatırımları ekonomimize duyulan güvendin"



