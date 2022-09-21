Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Güncel
    • 22.09.2022 03:42
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    • 22.09.2022 03:47
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    Başkan Erdoğan New York'ta Türkiye-ABD İş Konseyi Toplantısında konuşuyor

    Başkan Erdoğan New York'ta Türkiye-ABD İş Konseyi Toplantısında konuşuyor. Detaylar gelecek...

    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

    Başkan Erdoğan New York'ta Türkiye-ABD İş Konseyi Toplantısı'nda konuşuyor.
    İşte önemli açıklamlardan satır başları...

    AHaber CANLI YAYIN

    "Dünya ekonomisi ciddi oranda daralma yaşarken, biz büyümeye devam ettik. Dengeli büyümemiz sürecek"

    "Başarımızıda Türkiye ekonomi modelinin çok önemli yeri var"

    "Ülkemizde 240 milyar dolardan fazla uluslararası yayırım çektik"

    "Tüm olumsuzluklara rağmen 250 milyar dolar ticaret hacmine ulaştık"

    "ABD merkezli firmaların Türkiye'deki iş fırsatlarına yönelik ilgisi ve artan yatırımları ekonomimize duyulan güvendin"

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