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    • 19.09.2022 17:21
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    SON DAKİKA: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 'kripto Tosuncuk' Faruk Fatih Özer'in iadesi için Arnavutluj Adalet Bakanı ile görüştü

    Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Arnavutluk Adalet Bakanı Ulsi Manja ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, 'Thodex' isimli firma ile kripto para borsasına aracılık faaliyeti kapsamında dolandırıcılık yapmakla suçlanan Faruk Fatih Özer'in iadesini görüştü.

    ’Kripto Tosuncuk’un iadesi için kritik görüşme

    Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Arnavutluk Adalet Bakanı Ulsi Manja ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, 'Thodex' isimli firma ile kripto para borsasına aracılık faaliyeti kapsamında dolandırıcılık yapmakla suçlanan Faruk Fatih Özer'in iadesini görüştü.

    Arnavutluk'ta yakalanan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, bu ülkede mahkemeye çıkarıldı. Elbasan Asliye Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya Özer, polisler eşliğinde getirildi.

    GÜVENLİK ÖNLEMLERİ BELİRLENECEK
    Elbasan Savcılığı, Özer'in tutuklanmasının yasal olduğunu belirtti ve bu nedenle Özer hakkında tutukluluğun devamını talep etti. Duruşmada Özer hakkında alınacak güvenlik önlemleri belirlenecek.

        30 AĞUSTOS'TA YAKALANMIŞTI
        Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.

        İADE SÜRECİ
        Bakan Soylu, "Nisan ayından Interpol üzerinden kırmızı bülten çıkardık, haziran ayında Arnavutluk'a tekrar gönderdik. Orada yakalandı. Ardından hemen Emniyet Genel Müdürlüğümüz Adalet Bakanlığı'yla temas kurarak, Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğü'yle temas kuruldu. Dışişleri Bakanımızla temastayız, Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik. İki arkadaşımız Arnavutluk'ta. Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğü'yle temas ettiler.

        "MAHKEMENİN KARARINA BAĞLI, BİRAZ SÜRER"
        Bu iade süreci biraz sürer, mahkeme süreci var. İki yöntem vardır. Deport edilebilir ancak mahkeme döneminde bu süreç kullanılmaz. Mahkeme süreci sonrası iade edilir. Orada mahkemenin ne zaman olacağı ve mahkemenin kararına bağlıdır. Arnavutluk makamları bize yardım eden, destekte bulunan tavır içerdiler. Şükranlarımızı ifade ediyoruz." demişti.

            "SİSTEMDE BAKIM ÇALIŞMASI VAR"
            Faruk Fatih Özer liderliğinde kurulan ve merkezi İstanbul Kadıköy'de bulunan Thodex kripto para borsasına ait hesapları bulunan kullanıcılar hesaplarına girememiş daha sonra bloke edildiğini öğrenmişti.

            "Sistemde bakım çalışması var" açıklamasıyla müşteriler oyalanırken, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 22 Nisan 2021 günü Thodex vurgununa ilişkin resen soruşturma başlatmıştı.

            SORUŞTURMADAN 2 GÜN ÖNCE KAÇTI
            Soruşturmadan 2 gün önce Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'a kaçtığı ortaya çıkmıştı. Özer hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı, soruşturma uluslararası boyuta uzanmıştı.

            YURT DIŞI BORSASI İLE YAZIŞMA
            Faruk Özer'in firarından önce dünyaca ünlü kripto para borsası Binance'e para aktardığı belirlenirken, soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yurt dışı borsası ile de yazışmalar yapmıştı.

            Thodex kurucusu ve yöneticisi Özer'in de aralarında bulunduğu 10 şüphelinin farklı miktar ve farklı cinslerde kripto paralarının bu sistemde bulunduğunun tespiti üzerine paralara el koyulması talep edilmişti.

            6 ŞÜPHELİ TUTUKLAMIŞTI
            Uluslararası kripto para borsası Binance şüphelilerin hesabına da bloke koyulmuştu. Çok yönlü yürüyen soruşturma kapsamında 82 şüpheli belirlenmiş, süreç içinde aralarında Faruk fatih Özer'in ağabeyi Güven ve kardeşi Serap Özer'in de bulunduğu 6 şüpheli tutuklanmıştı.

            Ayrıca 21 şüpheli hakkında da dava açılmıştı.

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            Haberler Güncel SON DAKİKA: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 'kripto Tosuncuk' Faruk Fatih Özer'in iadesi için Arnavutluj Adalet Bakanı ile görüştü
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