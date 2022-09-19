SON DAKİKA: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 'kripto Tosuncuk' Faruk Fatih Özer'in iadesi için Arnavutluj Adalet Bakanı ile görüştü

Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Arnavutluk Adalet Bakanı Ulsi Manja ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, 'Thodex' isimli firma ile kripto para borsasına aracılık faaliyeti kapsamında dolandırıcılık yapmakla suçlanan Faruk Fatih Özer'in iadesini görüştü.
Arnavutluk'ta yakalanan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, bu ülkede mahkemeye çıkarıldı. Elbasan Asliye Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya Özer, polisler eşliğinde getirildi.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ BELİRLENECEK
Elbasan Savcılığı, Özer'in tutuklanmasının yasal olduğunu belirtti ve bu nedenle Özer hakkında tutukluluğun devamını talep etti. Duruşmada Özer hakkında alınacak güvenlik önlemleri belirlenecek.