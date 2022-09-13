Ümit Özdağ yine patladı! Telefonla vatandaşlık veriliyor provokasyonuna İçişleri Bakanlığı'ndan net yanıt: Hayal ürünü

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ırkçı söylemleri, yabancı karşıtı ve mülteci düşmanlığı üzerinden yaktığı fitne ateşiniş harlamaya devam ediyor.
Özdağ son olarak sosyal medya hesabı Twitter üzerinden provokasyona soyundu ve "Suriyelilere telefonla vatandalık veriliyor" yalanını dolaşıma soktu.
Bu gelişmeler üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Konuya ilişkin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, "Telefonla vatandaşlık verildiği iddiası hayal ürünüdür" açıklamasını yaptı.
Konuya ilişkin yapılan açıkla şu şekilde;
Yabancının bizzat başvuruda bulunması, il aşaması, valilik komisyonu, tahkikat ve arşiv araştırması gibi birçok sürecin olumlu sonuçlandırılması halinde Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığı kazanılabilmektedir.
Özdağ son olarak sosyal medya hesabı Twitter üzerinden provokasyona soyundu ve "Suriyelilere telefonla vatandalık veriliyor" yalanını dolaşıma soktu.
Bu gelişmeler üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Konuya ilişkin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, "Telefonla vatandaşlık verildiği iddiası hayal ürünüdür" açıklamasını yaptı.
Konuya ilişkin yapılan açıkla şu şekilde;
Yabancının bizzat başvuruda bulunması, il aşaması, valilik komisyonu, tahkikat ve arşiv araştırması gibi birçok sürecin olumlu sonuçlandırılması halinde Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığı kazanılabilmektedir.