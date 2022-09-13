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    • 13.09.2022 19:36
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    • 13.09.2022 19:46
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    Ümit Özdağ yine patladı! Telefonla vatandaşlık veriliyor provokasyonuna İçişleri Bakanlığı'ndan net yanıt: Hayal ürünü

    İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “telefonla vatandaşlık" verildiği iddiasına yanıt verildi. İddiayı “hayal ürünü” olarak nitelendiren Müdürlük, “Yabancının bizzat başvuruda bulunması, il aşaması, valilik komisyonu, tahkikat ve arşiv araştırması gibi birçok sürecin olumlu sonuçlandırılması halinde Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığı kazanılabilmektedir.” İfadelerine yer verdi.

    Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü duyurdu: Telefonla vatandaşlık verildiği iddiası hayal ürünüdür
    Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ırkçı söylemleri, yabancı karşıtı ve mülteci düşmanlığı üzerinden yaktığı fitne ateşiniş harlamaya devam ediyor.

    Özdağ son olarak sosyal medya hesabı Twitter üzerinden provokasyona soyundu ve "Suriyelilere telefonla vatandalık veriliyor" yalanını dolaşıma soktu.

    Bu gelişmeler üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Konuya ilişkin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, "Telefonla vatandaşlık verildiği iddiası hayal ürünüdür" açıklamasını yaptı.

    Konuya ilişkin yapılan açıkla şu şekilde;

    Yabancının bizzat başvuruda bulunması, il aşaması, valilik komisyonu, tahkikat ve arşiv araştırması gibi birçok sürecin olumlu sonuçlandırılması halinde Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığı kazanılabilmektedir.

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    Haberler Güncel Ümit Özdağ yine patladı! Telefonla vatandaşlık veriliyor provokasyonuna İçişleri Bakanlığı'ndan net yanıt: Hayal ürünü
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