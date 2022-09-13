Başkan Erdoğan TOKİ Sosyal Konut projesini saat kaçta açıklanacak? 13 Eylül bugün Kabine Toplantısı var mı? Kabine Toplantısı yapılacak mı?

Bu hafta Kabine Toplantısı olup olmadığı merak edilerek araştırılmaya başlandı. Özellikle ev sahibi olmak isteyen vatandaşların merakla araştırdığı sosyal konut hususundaki açıklama da, Kabine Toplantısı tarihini merak ettirdi. Peki, 13 Eylül bugün Kabine Toplantısı var mı? TOKİ Sosyal Konut projesi saat kaçta açıklanacak? Kabine Toplantısı yapılacak mı? İşte merak edilenler!
YARIN KABİNE TOPLANTISI VAR MI?
Kabine Toplantısının yarın yapılıp yapılmayacağı bilinmiyor ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal konut detaylarını 13 Eylül'de açıklayacağını duyurması dolayısıyla tüm dikkatler yarına çevrilmiş durumda.
Kabine Toplantısı hakkında detayların belli olması halinde detaylar haberimize eklenecektir.
SON KABİNE TOPLANTISI'NDA NELER AÇIKLANDI?
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
"ÇOK SAYIDA PROJEYİ HAYATA GEÇİRİYORUZ"
Salgın döneminde herkes içine kapanırken biz üretim, istihdam ve ihracatı artırmak için çalıştık. Bu yılın ilk çeyreğinde 7,54 olan büyüme ikinci çeyrekte 7,6 olarak gerçekleşmiştir. OECD içinde en yüksek büyüme kaydeden ikinci ülke olduk. Ülkemizin enerji ihtiyacını yerli ve milli kaynaklardan temin etmek için çok sayıda projeyi hayata geçiriyoruz.