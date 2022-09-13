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    • 13.09.2022 08:34
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    • 13.09.2022 08:58
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    Başkan Erdoğan TOKİ Sosyal Konut projesini saat kaçta açıklanacak? 13 Eylül bugün Kabine Toplantısı var mı? Kabine Toplantısı yapılacak mı?

    Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Özellikle ev sahibi olmak isteyen vatandaşların merakla araştırdığı sosyal konut hususundaki açıklama da, Kabine Toplantısı tarihini merak ettirdi. Peki, 13 Eylül bugün Kabine Toplantısı var mı? Başkan Erdoğan TOKİ Sosyal Konut projesini saat kaçta açıklanacak? Kabine Toplantısı yapılacak mı? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    13 Eylül bugün Kabine Toplantısı var mı?

    Bu hafta Kabine Toplantısı olup olmadığı merak edilerek araştırılmaya başlandı. Özellikle ev sahibi olmak isteyen vatandaşların merakla araştırdığı sosyal konut hususundaki açıklama da, Kabine Toplantısı tarihini merak ettirdi. Peki, 13 Eylül bugün Kabine Toplantısı var mı? TOKİ Sosyal Konut projesi saat kaçta açıklanacak? Kabine Toplantısı yapılacak mı? İşte merak edilenler!

    YARIN KABİNE TOPLANTISI VAR MI?

    Kabine Toplantısının yarın yapılıp yapılmayacağı bilinmiyor ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal konut detaylarını 13 Eylül'de açıklayacağını duyurması dolayısıyla tüm dikkatler yarına çevrilmiş durumda.

    Kabine Toplantısı hakkında detayların belli olması halinde detaylar haberimize eklenecektir.

    SON KABİNE TOPLANTISI'NDA NELER AÇIKLANDI?

    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

    "ÇOK SAYIDA PROJEYİ HAYATA GEÇİRİYORUZ"

    Salgın döneminde herkes içine kapanırken biz üretim, istihdam ve ihracatı artırmak için çalıştık. Bu yılın ilk çeyreğinde 7,54 olan büyüme ikinci çeyrekte 7,6 olarak gerçekleşmiştir. OECD içinde en yüksek büyüme kaydeden ikinci ülke olduk. Ülkemizin enerji ihtiyacını yerli ve milli kaynaklardan temin etmek için çok sayıda projeyi hayata geçiriyoruz.

        "ENFLASYON HIZLA İNECEK"

        Borsamızın sürekli rekorlar kırması sermaye piyasalarına güvenin göstergesidir. Enflasyon en ciddi sorunumuzdur. Yılbaşından sonra enflasyonun hızlı inişine şahitlik edeceğiz.

        Yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazlayla büyüme esasına dayanan Türkiye Ekonomi Programına uygun devam ettiğimizin işaretidir. Önce 40'lı, ardından 30'lu, yıl sonuna doğru 20'li rakamlardaki enflasyonla ülkemizi bu tehdidin gölgesinden çıkarmayı planlıyoruz. Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla genişletmeye kadar pek çok tedbiri hayata geçireceğiz.

        OVP MESAJI: 1 TRİLYON DOLARIN ÜZERİNE ÇIKACAK

        Bütçe disiplininden taviz vermeyeceğiz. Bütçe dengelerini koruyacağız. Her şeye rağmen satın alma paritesinde ülkemizin dünya milli gelir sıralamasında 11. sıraya yükselmesi büyük bir başarıdır.

        Orta Vadeli Program sonunda milli gelirimizi 1 trilyon doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz.

        Cumhuriyet tarihi boyunca başımız her sıkıştığında Pakistan'ı yanımızda bulduk. Ülkedeki sel sonrası çıkan görüntüler yüreğimizi dağladı. Türkiye ve Türk milleti olarak buna kayıtsız kalmadık.

        11 uçak ve 2 iyilik treni Pakistan'a hareket etti. Pakistanlı kardeşlerimizin yaralarını sarana kadar yardımlarımızı sürdüreceğiz. Her hafta toplam 500 bin gıda kolisini Pakistan'a ulaştıracağız.

        İCRA BORÇLARI SİLİNİYOR

        Vatandaşlarımızın bir kısmının icra takibine uğramasına yol açan 2 bin lira ve altındaki borçlarını tasfiye ediyoruz. 15 Ağustos 2022'den önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacakların gider gösterilerek vergiden düşürülebilmesini ve tasfiyesini sağlıyoruz. Hükümet olarak aldığımız bu kararın yasal düzenleme adımını, ekim ayında Meclis'in açılmasıyla Cumhur İttifakı'nın meclis grupları hemen atacaktır.
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