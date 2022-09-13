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    Başkan Erdoğan ilk ders zilini çalarak gençlere seslendi: Kendi ecdadınıza sövdürmeye çalışan köksüzlere kulak asmayın

    Başkan Erdoğan, okulların açılış töreninde gençlere seslendi: Size binlerce yıllık tarihinizi unutturmaya, kendi ecdadınıza sövdürmeye çalışan köksüzlere kulak asmayın. Şanlı tarihinizle gurur duyun...

    Köksüzlere kulak asmayın

    Türkiye'de 19 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen ders başı yaptı. Başkan Erdoğan, İstanbul Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi'ndeki 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Önemli mesajlar paylaştı:
    Şartlar ne olursa olsun eğitim konusundaki öncelliğimizden asla taviz vermedik. Her yıl bütçeden en büyük payı eğitime tahsis ettik. Türkiye artık gençlerini tehdit olarak gören eski Türkiye değil.
    Derslik sayımızı ikiye katlayarak kalabalık sınıf sorununu çözüme kavuşturduk. Toplam 750 bin yeni öğretmen ataması yaparak eğitim ordumuzu güçlendirdik.
    Ders kitaplarını ücretsiz bir şekilde dağıtarak velilerimizi kırtasiye kırtasiye gezmekten kurtardık.
    Zihni ve kalbi boş avare bir gençlik değil ilim, fikir ve erdem sahibi bir gençlik istiyoruz. Geleceğimizi kendi devletine kinle, nefretle bakan değil tarihinden gurur duyan gençlere emanet etmek istiyoruz. Bunun adı TEKNOFEST kuşağıdır.



    4 TAVSİYE
    Başkan Erdoğan öğrencilere 4 tavsiyede bulundu: Oku, düşün, uygula, neticelendir. Okudukça ufkunuz genişleyecek, düşündükçe faydalı fikirler geliştireceksiniz. Neticelendirdikçe başarmanın hazzını yaşayacaksınız.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan ilk ders zilini çalarak gençlere seslendi: Kendi ecdadınıza sövdürmeye çalışan köksüzlere kulak asmayın
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