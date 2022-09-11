Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.09.2022 00:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.09.2022 01:10
    ABONE OL

    Son dakika: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş alınacak

    Son dakika haberi... Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Jandarma Genel Komutanlığına 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş alınacağını açıklandı. Başvurular, 12-26 Eylül tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak.

    7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş alınacak

    Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığına 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş alınacağını duyurdu.



    Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, Jandarma Genel Komutanlığına 6 bin 605 jandarma, 11 at bakıcısı, 14 bot serdümeni, 250 sıhhiyeci, 200 muhabere, 10 havacılık, 400 lojistik (mesleki nitelikli) ve 10 bando alt branşlarında olmak üzere toplam 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş temin edilecek.



    Başvurular, 12-26 Eylül tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak. Başvuru şartları "www.jandarma.gov.tr" internet adresindeki "2023 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini" kılavuzunda yer alıyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bir Küçük Gün Işığı
    Haberler Güncel Son dakika: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş alınacak
        SON DAKİKA