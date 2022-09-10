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    • 10.09.2022 20:30
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    Yunanistan'dan “Anatolian” isimli Ro-Ro gemisine taciz ateşi! Türk Sahil Güvenliği tespit etti

    Son dakika haberleri... Yunanistan'ın denizlerde yağtığı tahriklere yenisi eklendi. Uluslararası sularda seyir halinde olan Komoros bayraklı “Anatolian” isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açıldı. Türk Sahil Güvenlik Botlarının Yunan unsurları tarafından tespit edilmesi üzerine Yunan unsurları bölgeyi süratle terk etti. Saldırı anı saniye saniye kaydedildi.

    takvim.com.tr
    Yunan tacizi kamerada

    Yunanistan denizlerde tahrik dozu yüksek hamlelerine devam ediyor.

    2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru uluslararası sularda seyir halinde olan Komoros bayraklı "Anatolian" isimli Ro-Ro gemisine taciz ateşi açtı.

    TÜRK SAHİL GÜVENLİĞİ TESPİT EDİNCE KAÇTILAR
    Türk Sahil Güvenlik Botlarının Yunan unsurları tarafından tespit edilmesi üzerine Yunan unsurları bölgeyi süratle terk etti.

    Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

    10 Eylül 2022 tarihinde saat 13.27'de Çanakkale VTS (Gemi Trafik Hizmetleri) tarafından Çanakkale ili Bozcaada 11 deniz mili güneybatısında uluslararası sularda seyir halinde olan Komoros bayraklı "Anatolian" isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açıldığının bildirilmesi üzerine olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiş, bölgeye intikal eden Türk Sahil Güvenlik Botlarının Yunan unsurları tarafından tespit edilmesi üzerine Yunan unsurları bölgeyi süratle terk etmiştir.

    İşte saldırı anı | TIKLA İZLE


    Uluslararası hukuk kuralları hiçe sayılarak açılan taciz ateşi sonrasında gemide bulunan 18 personelde (6 Mısır, 4 Somali, 5 Azerbaycan uyruklu şahıs ve 3 Türk vatandaşı) herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ve yaralı personel olmadığı tespit edilmiştir.

        Halihazırda gemiye 2 Sahil Güvenlik Botu tarafından refakat edilmekte olup Çanakkale Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı talimatı gereği olay ile ilgili tahkikat başlatılmıştır.
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        Haberler Güncel Yunanistan'dan “Anatolian” isimli Ro-Ro gemisine taciz ateşi! Türk Sahil Güvenliği tespit etti
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