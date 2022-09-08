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    • 08.09.2022 09:44
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    Cudi'de nokta operasyon: 2 terörist öldürüldü

    Son dakika haberi... Eren Abluka-27 operasyonu kapsamında, Cudi dağı Cevizdüzü kırsalında icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

    Cudi’de nokta operasyon: 2 terörist öldürüldü

    Son dakika haberi... Eren Abluka-27 operasyonu kapsamında, Cudi dağı Cevizdüzü kırsalında icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

    İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Eren Abluka-27 operasyonu kapsamında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Cudi dağı Cevizdüzü kırsalında, 07 Eylül 2022 günü, J-SİHA, Anka ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde JÖH ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir." denildi.

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