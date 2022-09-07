Bakan Kasapoğlu'ndan gençleri heyecanlandıran paylaşım

KYK yurt sonuçları hakkında araştırmalar hızlandı. 24 Ağustos 2022 tarihinde başlayan Kredi ve Yurtları Kurumu (KYK) yurt başvuruları, 28 Ağustos 2022 tarihinde sona erdi. Gözler bir süredir başvuru sonuçlarındaydı. Ve beklenen gün geldi. Peki 7 Eylül 2022 KYK yurt yerleştirme BAŞVURU sonuçları açıklandı mı? KYK yurt başvuru sonuçları nasıl sorgulanır? Yedekte kalanlar ne yapacak? KYK yurt yedek sırası gelir mi, ne zaman? İşte KYK yurt yerleştirme BAŞVURU sonuçları ASİL-YEDEK listesi!

7 EYLÜL 2022 KYK YURT YERLEŞTİRME BAŞVURU SONUÇLARI ASİL-YEDEK LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

KYK yurt sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Tarih hakkında resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

KYK YURT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI

Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.