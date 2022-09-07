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    • Güncel
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    • 07.09.2022 15:58
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    Avrupa'da sağlık sistemi çöktü: Milyonlar bekleme listesinde, tedavi olmak isteyenler rüşvet veriyor...

    Avrupa'da sağlık hizmetleri çöküyor. Economist'in haberine göre İngiltere'de 2019'dan bu yana 6,5 milyondan fazla kişi tedavi için bekleme listesinde. İspanya'da hastalar bir ameliyat için ortalama 123 gün bekliyor. Avrupalıların neredeyse yüzde 4'ü tedavi olabilmek için rüşvet veriyor. Pandemiyle büyük darbe alan sağlık sektörünün toparlanması yılları alabilir.

    Avrupa’da sağlık sistemi çöküşte

    Avrupa'da pandemi dönemiyle birlikte sarsılan sağlık sektörü en zor günlerini yaşıyor. Kıtanın büyük bir bölümünde hasta bekleme listeleri her geçen gün artıyor. İngiltere merkezli Economist dergisinin haberine göre İngiltere'de 2019'dan bu yana 6,5 milyondan fazla kişi tedavi için bekleme listesinde. İspanya'da ise hastalar bir ameliyat için ortalama 123 gün bekliyor.

    YOLSUZLUK BÜYÜYOR

    Avrupa'daki sağlık hizmetlerindeki aksaklıklar nedeniyle yolsuzluk oranları giderek büyüyor. Gerekçe olarak Kovid-19 salgını gösterilse de durumun salgından önce de çok farklı olmadığı, kıtanın büyük bölümünde bekleyen hasta sayısının giderek arttığı ifade ediliyor. Bu nedenle durumunun asıl nedeninin sağlık politikasının kötü yönetilmesi, hizmetler üzerinde yeterli denetim ve gözetimin yapılmaması olduğu aktarılıyor.

    Avrupalıların neredeyse yüzde 4'ü kendilerinden rüşvet istendiğini bildirirken bu oran, 2013'ten bu yana yaklaşık yüzde 14 arttı.

    EN YÜKSEK RÜŞVET DOĞU AVRUPA'DA

    Rüşvetin her zaman en yüksek düzeyde olduğu Doğu Avrupa'da 2019'da nüfusun yüzde 5,5'inden gayriresmi ödeme yapması istendi. Ancak bu ülkelerde böyle ödemeler için talepler 2013'ten bu yana yaklaşık yüzde 8 düştü ve en büyük düşüşler Litvanya, Romanya ve Slovakya'da kaydedildi.

    Endişe verici eğilim ise daha batıda gözlemlendi. Almanya dışındaki her ülke 2013 ile 2019 arasında artış rapor etti.

        6,5 MİLYON BEKLEME LİSTESİNDE

        İngiltere'de 2019'dan bu yana yüzde 50'den fazla artışla 6,5 milyondan fazla kişi tedavi için bekleme listesinde.

        123 GÜN AMELİYAT İÇİN BEKLİYORLAR

        İspanya'daki hastalar ameliyat olmak için ortalama 123 gün bekliyor. Bu son 18 yılın en yüksek seviyesine denk geliyor.

        Avusturya, 2019'da Avrupa ülkeleri içinde en yüksek rüşvet oranına sahipti. Dokuz kişiden birinden fazlası, rüşvet vermek konusunda sağlık profesyonelleri tarafından baskı gördü. Belçika, Almanya ve Lüksemburg'da yüzde 5'in üzerinde oranlar kaydedildi.
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        Haberler Güncel Avrupa'da sağlık sistemi çöktü: Milyonlar bekleme listesinde, tedavi olmak isteyenler rüşvet veriyor...
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