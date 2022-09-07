Avrupa'da sağlık sistemi çöktü: Milyonlar bekleme listesinde, tedavi olmak isteyenler rüşvet veriyor...

Avrupa'da pandemi dönemiyle birlikte sarsılan sağlık sektörü en zor günlerini yaşıyor. Kıtanın büyük bir bölümünde hasta bekleme listeleri her geçen gün artıyor. İngiltere merkezli Economist dergisinin haberine göre İngiltere'de 2019'dan bu yana 6,5 milyondan fazla kişi tedavi için bekleme listesinde. İspanya'da ise hastalar bir ameliyat için ortalama 123 gün bekliyor.
YOLSUZLUK BÜYÜYOR
Avrupa'daki sağlık hizmetlerindeki aksaklıklar nedeniyle yolsuzluk oranları giderek büyüyor. Gerekçe olarak Kovid-19 salgını gösterilse de durumun salgından önce de çok farklı olmadığı, kıtanın büyük bölümünde bekleyen hasta sayısının giderek arttığı ifade ediliyor. Bu nedenle durumunun asıl nedeninin sağlık politikasının kötü yönetilmesi, hizmetler üzerinde yeterli denetim ve gözetimin yapılmaması olduğu aktarılıyor.
Avrupalıların neredeyse yüzde 4'ü kendilerinden rüşvet istendiğini bildirirken bu oran, 2013'ten bu yana yaklaşık yüzde 14 arttı.
EN YÜKSEK RÜŞVET DOĞU AVRUPA'DA
Rüşvetin her zaman en yüksek düzeyde olduğu Doğu Avrupa'da 2019'da nüfusun yüzde 5,5'inden gayriresmi ödeme yapması istendi. Ancak bu ülkelerde böyle ödemeler için talepler 2013'ten bu yana yaklaşık yüzde 8 düştü ve en büyük düşüşler Litvanya, Romanya ve Slovakya'da kaydedildi.
Endişe verici eğilim ise daha batıda gözlemlendi. Almanya dışındaki her ülke 2013 ile 2019 arasında artış rapor etti.