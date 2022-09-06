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    • 06.09.2022 10:16
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    İstanbul’da terör operasyonu: Kılık değiştiren kadın terörist polisten kaçamadı

    Kırsalda PKK/KCK ve PYD/YPG saflarında faaliyet gösterdiği tespit edilen ve kısa süre önce Türkiye'ye geldiği belirlenen Ayşe Ö. adlı bir kadın terörist, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. PKK'lı terörist, çıkarıldığı mahkemece 'Silahlı Terör Örgütüne Üye olmak' suçundan tutuklandı.

    Kılık değiştiren terörist havalimanında yakalandı

    İstanbul Havalimanı'nda yapılan operasyonda, kırsaldan gelen bölücü terör örgütü PKK üyesi bir kadın terörist yakalandı. Örgüt kamplarında silahlı eğitim gördüğü belirlenen ve "terör örgütü üyesi olmak" suçundan güvenlik birimlerince arandığı belirlenen PKK mensubu kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Teör örgütü üyesi kadın İstanbul Havalimanı'nda enselendi | Video

    IRAK VE SURİYE'DE EĞİTİM GÖRDÜ
    İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kırsal alandaki PKK/KCK ve örgütün Suriye uzantısı PYD/YPG saflarında faaliyet gösteren ve örgütün Irak ve Suriye'deki kamplarında eğitim gördüğü öğrenilen Ayşe Ö. adlı bir kadın teröristin, Türkiye'ye geldiğini ve İstanbul'da izini kaybettirdiğini tespit etti.

    TERÖR POLİSİ ÖNLEM ALDI
    PKK'lı kadın teröristin kılık değişikliği yaparak havayolu üzerinden İstanbul'dan Adana'ya gideceği bilgisine ulaşan terör polisi, 1 Eylül'de havalimanında önlem aldı.

    UZUN SÜREDEN BERİ ARANIYORDU
    Emniyet güçleri, kontrol noktasına gelen ve kendini Ayşe Ö. olarak tanıtan PKK üyesine parmak izi kontrolü yaptı. Kontrolde çıkan kimlik bilgisi ile örgüt üyesinin aranan kişi oldu belirlendi.

    Ö. gözaltına alınarak İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Yapılan detaylı sorguda, kadın teröristin "terör örgütü üyesi olmak" suçundan uzun süreden beri arandığı ortaya çıktı.

    FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI
    Üzerinde ele geçirilen dijitallerinde ve cep telefonundan elde edilen belge ve fotoğraflarda, örgütün Suriye kolu PYD/YPG kıyafetleri fotoğrafları çıkan kadın terörist, geçtiğimiz Cuma günü emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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        Haberler Güncel İstanbul’da terör operasyonu: Kılık değiştiren kadın terörist polisten kaçamadı
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