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    Başkan Erdoğan Balkan turunun ikinci durağı olan Sırbistan'da! Resmi törenle karşılandı: Hedef 5 milyar dolar

    Son dakika haberi! Başkan Erdoğan, Balkan turunun ilk durağı olan Bosna Hersek'teki temaslarını tamamlayarak ikinci durağı olan Sırbistan'a geçti. Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından resmi törenle karşılandı. İki ülke arasında 2 milyar dolar olan ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Erdoğan'ın Sırbistan'daki programı belli olurken burada gerçekleştireceği temaslardan sonra Hırvatistan'a geçecek.

    takvim.com.tr
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    Başkan Erdoğan Sırbistan’da

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turu kapsamında ziyaret ettiği Belgrad'da, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından resmi törenle karşılandı.

    BAŞKAN ERDOĞAN, SIRBİSTAN'DA RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI | VİDEO

    İKİ ÜLKE MİLLİ MARŞLARI OKUNURKEN 7 PARE TOP ATIŞI YAPILDI
    Başkan Erdoğan'ı, Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic karşıladı. İki ülke milli marşları okunurken 7 pare top atışı yapıldı.

    Tören kıtasını selamlayan Erdoğan ve Vucic, tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. İki lider daha sonra heyetlerini takdim etti.

    Erdoğan ve Sırp mevkidaşı, baş başa ve heyetler arası görüşme için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giriş yaptı.

    Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da hazır bulundu.

    Erdoğan ve Vucic, görüşme sonrası çeşitli alanlarda iş birliği anlaşmalarının imzalanacağı törenin ardından ortak basın toplantısına katılacak.

    SIRBİSTAN İLE 5 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ
    Görüşmelerde Türk iş insanlarının önemli yatırımlarının olduğu Sırbistan'daki temaslar sırasında enerji alanında yeni işbirliklerinin gündeme gelmesi bekleniyor.

        Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ocak ayında Türkiye'yi ziyaret etmiş ve Başkan Erdoğan'ı ülkesine davet etmişti. İki ülke arasında 2 milyar dolar olan ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

        BAŞKAN ERDOĞAN'IN ONURUNA ÖĞLE YEMEĞİ
        Türkiye-Sırbistan İş Forumu'na da katılacak Başkan Erdoğan'ın onuruna Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic tarafından resmi öğle yemeği verilecek.

        Belgrad Kulesi ziyareti ile kentteki programlarını noktalayacak Erdoğan'ın, akşam saatlerinde Hırvatistan'a hareket etmesi bekleniyor.

        Başkan Erdoğan Sırbistan'da! Cumhurbaşkanı Vucic havalimanında karşıladı | Video

        VUCİC HAVALİMANINDA KARŞILADI
        Bosna Hersek'teki temaslarının ardından Belgrad'a gelen Başkan Erdoğan, Nikola Tesla Havalimanı'nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in yanı sıra Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Zoran Markovic, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Novi Pazar Başkonsolosu Başar Başol ile Büyükelçilik personeli tarafından karşılandı.

        Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da Belgrad'a geldi.
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            Haberler Güncel Başkan Erdoğan Balkan turunun ikinci durağı olan Sırbistan'da! Resmi törenle karşılandı: Hedef 5 milyar dolar
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