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    Başkan Erdoğan Balkan turunun ikinci durağı olan Sırbistan'da! Programı belli oldu

    Başkan Erdoğan, Balkan turunun ilk durağı olan Bosna Hersek'teki temaslarını tamamlayarak ikinci durağı olan Sırbistan'a geçti. Başkan Erdoğan'ı havalimanında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic karşıladı. Erdoğan'ın Sırbistan'daki programı belli olurken burada gerçekleştireceği temaslardan sonra Hırvatistan'a geçecek.

    takvim.com.tr
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    Başkan Erdoğan Sırbistan’da

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Balkan turunun ikinci durağı Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a geldi.

    Başkan Erdoğan Sırbistan'da! Cumhurbaşkanı Vucic havalimanında karşıladı | Video

    VUCİC HAVALİMANINDA KARŞILADI
    Bosna Hersek'teki temaslarının ardından Belgrad'a gelen Başkan Erdoğan, Nikola Tesla Havalimanı'nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in yanı sıra Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Zoran Markovic, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Novi Pazar Başkonsolosu Başar Başol ile Büyükelçilik personeli tarafından karşılandı.

    Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da Belgrad'a geldi.

    Havalimanından ayrılan Erdoğan ve beraberindeki heyet, konaklayacakları otele geçti.

        SIRBİSTAN PROGRAMI BELLİ OLDU
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi karşılamanın ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile baş başa ve heyetler arası görüşme yapacak, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

        Türkiye-Sırbistan İş Forumu'na katılacak Erdoğan, Vucic tarafından onuruna verilecek resmi öğle yemeğine iştirak edecek, Belgrad Kulesi'ni ziyaretinin ardından Hırvatistan'a hareket edecek.

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