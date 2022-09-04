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    • 05.09.2022 16:57
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    SON DAKİKA | Ömer Tuğrul İnançer son yolculuğuna uğurlanıyor

    Son dakika haberi! Türk düşünce hayatının önemli isimlerinden olan yazar, hukukçu ve mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer, 76 yaşında vefat etti. İnançer'in cenazesinin bugün Fatih Camii'nden kaldırılacağı açıklandı. AK Parti'nin önemli isimleri İnançer için başsağlığı mesajları yayınladı. Başkan Erdoğan da İnançer için başsağlığı mesajı yayınladı. Cenaze tören için Fatih Camii'ne götürüldü.

    takvim.com.tr
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    Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu kurucusu, mutasavvıf, yazar, müzisyen ve avukat Ömer Tuğrul İnançer vefat etti. Bir süre önce operasyon geçiren ve istirahat etmekte olan 76 yaşındaki İnançer, İstanbul'daki evinde sabaha karşı hayatını kaybetti.

    Siyaset, edebiyat ve düşünce dünyasından pek çok kişi de sosyal medya hesaplarından taziye mesajı paylaşarak üzüntülerini dile getirdi. Türk düşünce hayatının önemli isimlerinden olan İnançer, yazdığı kitaplarıyla, musiki ve dini alanda yaptığı konuşmalarıyla tanınıyordu.

    Ömer Tuğrul İnançer, bugün Fatih Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

    Ömer Tuğrul İnançer vefat etti | Video

    CENAZE FATİH CAMİİ'NE GÖTÜRÜLDÜ
    İstanbul'da hayatını kaybeden yazar, avukat ve mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer'in tabutu, Karagümrük'teki Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi'nden Fatih Camii'ne omuzlarda taşınarak götürüldü.
    76 yaşında ölen Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesi Karagümrük'teki Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi'nden saat 14.00 sıralarında alındı.
    İnançer'in cenazesi Karagümrük'ten Fatih Camii'ne yaklaşık 2 kilometre omuzlarda taşındı. Aralarında Şarkıcı Ahmet Özhan'ın da bulunduğu kalabalık, cenazeyi taşırken dua edip ve ilahiler söyledi. İnançer'in cenazesi ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek

    Ömer Tuğrul İnançer son yolculuğuna uğurlanıyor

    A Haber İstanbul Yurt Haber Müdürü Kerim Ulak İnançer'in vefat haberinin ardından canlı yayında açıklamalarda bulundu.

    Ulak, "Maalesef önemli bir ismi kaybettik. Türk düşünce hayatının en önemli şahsiyetlerinden biriydi. Bir yandan yazar, hukukçu bir kişiydi. 76 yaşında dün gece Hakk'a yürüdü. Kendisi çok çok önemli bir isimdi. Örnek hayatı kitapları televizyondaki etkili konuşmaları gazete ve dergilerde yayınlanmış çok önemli röportajlarıyla gerçekten bir döneme damgasını vurmuş çok önemli bir şahsiye olarak tarihe geçti. Bir kuşağa da öncülük ve rehberlik yapmıştı. Kişiliğiyle yazılarıyla kendisi çok çok değerli bir isimdi. İstanbul Karagümrük'teki Pir Nureddin Cerrahi Tekkesi'nin de postnişiniydi kendisi." ifadelerini kullandı.

        BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan vefat eden Ömer Tuğrul İnançer için sosyal medya adresinden başsağlığı mesajında bulundu.

        Başkan Erdoğan "Çok kıymetli mutasavvıf ve gönül insanı Ömer Tuğrul İnançer Beyefendi'nin vefatından derin bir teessür duymaktayım. Sayın İnançer'e Allah'tan rahmet diliyor, ailesine ve tüm sevenlerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Mekânı cennet, derecatı âli olsun." ifadelerini kullandı.

        AK PARTİ'DEN PEŞ PEŞE BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:         Hakikat aşıklarından Ömer Tuğrul İnançer rahmete kavuştu. Mekanı cennet olsun. Tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz… Hakikatli bir insan olarak yaşama gayretiyle güzel izler bıraktı. Makamı ali olsun...

        Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Güzel insan Ömer Tuğrul İnançer beyefendi rahmet-i Rahman'a kavuştu. Rabbinin sevgili bir kulu, ebediyet yurdunun bir eri olarak yaşadı. İman, ahlak, erdem, şefkat, merhamet ve güzellik yoluna adanmış bir ömür... Cemali de güzeldi, celali de. Mekanı cennet, makamı âli olsun.

            AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Âlem-i Cemâl'e göç eden, günümüzün tasavvuf bilgelerinden, gönül, fikir ve kültür insanı Ömer Tuğrul İnançer'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekânı cennet, makamı âlî olsun..

            ÖMER TUĞRUL İNANÇER KİMDİR?
            Ömer Tuğrul İnançer 1946'ԁa İstanbul'ԁa ԁoğԁu. Türk avukat, müzisyen ve mutasavvıf olan İnanςer, İstanbul Üniversitesi'nin hukuk fakültesinԁen mezun olԁu. İnanςer, 1991'e kaԁar hukuk müşavirliği yaptı. 1991 yılınԁa Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun Genel Müԁürlüğü'ne atanan Ömer Tuğrul İnanςer, Türk Tasavvuf Musikisinin önemli isimlerinԁen biriԁir.

            Ömer Tuğrul İnançer 1946 yılınԁa Bursa'ԁa ԁoğmuştur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinԁen mezun olarak, 1991'e kaԁar hukuk müşavirliği yapmıştır. 1991 yılınԁa Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun genel müԁürlüğüne atanmıştır. 1946 yılınԁa Bursa'ԁa ԁoğԁu.

                Orta tahsilini Bursa'ԁa tamamlayıp İstanbul Hukuk Fakültesini bitirԁi. 20 yıl kaԁar müşavir-avukatlık yaptıktan sonra 1991 yılınԁa Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğunԁa sanatςı-müԁür olarak ςalışmaya başlaԁı.

                Tahsili sırasınԁa özel olarak müzik ԁersleri alԁı. Çeşitli raԁyo ve televizyon programlarınԁa misafir sanatςı ve konuşmacı olarak yer alԁı. Birςok yurtiςi ve yurtԁışı konserlerԁe müzik faaliyetlerinԁe bulunԁu. Tasavvuf konularınԁa ςeşitli makaleleri yayınlanan Ömer Tuğrul İnançer evli ve iki ςocuk babası.

                ÖMER TUĞRUL İNANÇER ESERLERİ
                Kitapları: Gönül Sohbetleri (2006), Gönül Gözü (Kenan Gürsoy ile, 2006), Dinle Neyden & Mesnevi Sohbetleri (2009), Muhabbet Peygamberi Hz. Muhammed (sav) (2010), Vakte Karşı Sözler (2012), Bir Muhammedî Aşık: Hz. Mevlana (2012),

                Sohbetler: (2013), Mübârek Vakitler (2014), Sohbetleri: Gönül Gözü (Kenan Gürsoy), Şarkılar Seni Söyler (Ahmet Özhan ile), Aşk Кağıda Yazılmıyor (Ayşe Şasa, Abdurrahim Кarakoç, Lale Müldür, Erol Göka, Sadık Yalsızuçanlar, Enis Batur, Laurent Mignon, Mahmud Erol Kılıç ile), Mübarek Vakitler

                TV ve Radyo Programları: Tuğrul İnançer ile Seyir Defteri (Burç FM) Mesneviden : Mehmet Fatih Çıtlak ile birlikte (Mehtaρ TV) Ömer Tuğrul İnançer ile Gönül Dünyamız (Saadettin Acar ile birlikte, TRT Türk).

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                Ömer Tuğrul İnançer son yolculuğuna uğurlanıyor
                Haberler Güncel SON DAKİKA | Ömer Tuğrul İnançer son yolculuğuna uğurlanıyor
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