Başkan Erdoğan TEKNOFEST'e katılacak: "Milli teknoloji hamlemizin lokomotifi..."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST'e katılacağını duyurdu. Başkan Erdoğan, TEKNOFEST'e katılımına dair Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
GENÇLERİMİZLE BİRLİKTE TEKNOFEST SAMSUN'DA OLACAĞIM
Bugün festivale katılacağını belirten Başkan Erdoğan, paylaşımında, "Milli teknoloji hamlemizin lokomotifi, yeni ufuklara açılmanın, geleceği tasarlamanın, en yeni teknolojilerin festivali... Yarın ben de gençlerimizle birlikte TEKNOFEST Samsun'da olacağım." ifadelerini kullandı.
ÖDÜLLERİ BAŞKAN ERDOĞAN VERECEK
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar dün A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Yarışmalara ilgi azdı ama yine çok büyüktü. Bu katlanarak büyüdü ve bu yıl 600 bin gencimiz yarışmalara başvurdu. Hünerlerini sergiliyorlar. Yarın da ödül töreninde Sayın Cumhurbaşkanızımdan ödüllerini alacaklar." demişti.
YENİ HEDEF ENDONEZYA VE PAKİSTAN
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, TEKNOFEST'e ilişkin, "Azerbaycan sonrasında inşallah, Pakistan, Endonezya gibi ülkelerde de bu geleneği devam ettirmek istiyoruz." dedi.