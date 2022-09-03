Başkan Erdoğan TEKNOFEST'e katılacak: "Milli teknoloji hamlemizin lokomotifi..."

Yarın Karadeniz tarihinin en büyük etkinliğinin olacağını belirten Bayraktar, "Dün 120 bin kişi gelmişti. Tabii artık sayıları bile tutamıyoruz. Olabildiğince coşkulu, herkesin tüm etkinlikleri deneyimleyebildiği festival. Her bir çocuğun uçağa dokunabildiği festival hedefliyoruz." dedi.

Festivalde yarışmalara ilginin çok büyük olduğunu dile getiren Bayraktar, şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz 600 bin öğrenci başvurdu. Bir yazarımız bir kitabında, 'Bu maya tuttu' demişti. Bu maya tutmuştu. Şimdi iyice bu maya büyüdü, büyüdü, Türkiye sınırlarını aştı. Bu mesele artık Türkiye'nin tam da bizim istediğimiz gibi, yani tam bağımsız ve müreffeh olmak için milli teknoloji geliştirme meselesi merkezde bir yere oturdu. Futbol kadar olmasa da çok önemli bir yere geldi. İnşallah bu böyle devam edecek, artarak, büyüyerek gidecek. 2023'te de TEKNOFEST yapacağız, 2024'te de yapacağız, 2025'te de 2053'te de ve inşallah 2071'de de sizlerle beraber torunlarımızla TEKNOFEST yapıyor olacağız."