Son dakika: Bakan Akar'dan Yunanistan'a uyarı: Vazgeçin hüsrana uğrarsınız

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın tahriklerinin, saldırgan eylem ve söylemlerinin, kural dışı hareketlerinin devam ettiğini belirterek, "Yunanistan'ın bu şımarıklığına her zaman, her yerde mutlaka cevap verdik, vermeyi sürdüreceğiz." dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Yunanistan'ı uyardı | Video
TÖREN DUALARLA AÇILDI
Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile 1. Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen "Uçuş Eğitim Yılı Açılış Töreni"ne katıldı.
Akar'ın beraberindeki komutanlarla tören alanındaki yerini almasıyla başlayan törende, geleneksel olarak kurban kesildi, dualar edildi. Törende konuşan Akar, sözlerine yeni uçuş eğitim yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak başladı.
DOST VE KARDEŞ ÜLKELERİN YANINDA OLACAĞIZ
Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkesinin, milletinin egemenliği, bağımsızlığı, hudutlarının güvenliği, hak alaka ve menfaatlerinin korunmasına yönelik her türlü görevi başarıyla yerine getirdiğini belirten Akar, KKTC, Azerbaycan ve Libya gibi dost ve kardeş ülkelerin haklı davalarında onların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.
Eğitimli, tecrübeli personeli, modern araç-gereç ve silah sistemleri ile Hava Kuvvetleri Komutanlığının dünyada saygın bir yere sahip olduğunu vurgulayan Akar, bu bilinçle çalışmalarına devam ettiklerini vurguladı.
MİLLİ MUHARİP UÇAĞIMIZI DA TANKIMIZI DA YAPACAĞIZ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve teşvikiyle savunma sanayinde yerlilik ve millilik oranının yüzde 80'lere ulaştığını ifade eden Akar, "Cin şişeden çıktı, önümüzdeki dönemde milli muharip uçağımızı da tankımızı da yapacağız. Bu konudaki çalışmalarımız azimle, kararlılıkla devam ediyor." diye konuştu.