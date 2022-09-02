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    • 02.09.2022 11:59
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    Başkan Erdoğan 2023 hedefini açıkladı: "Gençlikten en fazla oyu AK Parti alacak!" Seçime kadar 10 gençlik buluşması

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle buluşacak. Başkan Erdoğan açıklamasında, 6 milyon seçmenin ilk kez oy kullanacağını söyledi. "2023 seçimleri, AK Parti'nin gençlerden en fazla oy alacağı seçim olacak" diyen Başkan Erdoğan'ın 2023 seçimlerine kadar 10 gençlik buluşması gerçekleştireceği bildirildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Gençlikten en fazla oyu AK Parti alacak!

    Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları'nın ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'na katıldı.


    AK Parti Genel Merkezi'nde buluşmaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "AK Parti Gençlik Kolları'mızın ev sahipliğinde Türkiye Gençlik STK'ları buluşmasına katılarak genç temsilcilerimizin görüşlerini dinledim. Parti'mize teşrif eden tüm gençlerimize teşekkür ediyor, her bir genç kardeşime başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.



    2023 SEÇİMLERİNE KADAR 10 GENÇLİK BULUŞMASI
    Başkan Erdoğan'ın 2023 seçimlerine kadar 10 gençlik buluşması gerçekleştireceği bildirildi. 6 milyon seçmenin ilk kez oy kullanacağını belirten Başkan Erdoğan, ilk gençlik buluşmasının Eylül'ün ikinci haftasında olacağını bildirdi.

    Erdoğan, "207 üniversite önünde AK Parti teşkilatı stant açacak. Lise son sınıf öğrencileri kapı kapı dolaşılacak." dedi.

        "2023 seçimleri, AK Parti'nin gençlerden en fazla oy alacağı seçim olacak" diyen Başkan Erdoğan, "Çalışmalarımızda 17-22 yaş arası ilk defa oy kullanacak genç seçmen ve 18-30 yaş arası kıstasımız var. İlk defa oy kullanacak seçmenin yoğunlaştığı ilçeler var, 100 bin nüfus üzeri ilçeler bunlar. Buralarda özel çalışmalalar yapılacak." dedi.



        Başkan Erdoğan, ilk gençlik buluşmasının Eylül'ün ikinci haftasında olacağını bildirdi.

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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan 2023 hedefini açıkladı: "Gençlikten en fazla oyu AK Parti alacak!" Seçime kadar 10 gençlik buluşması
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