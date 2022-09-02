Başkan Erdoğan 2023 hedefini açıkladı: "Gençlikten en fazla oyu AK Parti alacak!" Seçime kadar 10 gençlik buluşması

"2023 seçimleri, AK Parti'nin gençlerden en fazla oy alacağı seçim olacak" diyen Başkan Erdoğan, "Çalışmalarımızda 17-22 yaş arası ilk defa oy kullanacak genç seçmen ve 18-30 yaş arası kıstasımız var. İlk defa oy kullanacak seçmenin yoğunlaştığı ilçeler var, 100 bin nüfus üzeri ilçeler bunlar. Buralarda özel çalışmalalar yapılacak." dedi.