Başkan Erdoğan'ın katılımıyla 20 bin öğretmen ataması bugün yapılacak!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 20 bin öğretmen ataması yapılacak.
18-26 TEMMUZ'DA ÖN BAŞVURULAR ALINDI
Yaklaşık 1 milyon 200 bin öğretmenin görev yaptığı eğitim ailesine, 20 bin yeni öğretmenin katılmasına ilişkin süreç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öğretmen atamasına ilişkin açıklamasının ardından başladı ve adaylardan 18-26 Temmuz'da ön başvurular alındı.
YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİYLE BİRLİKTE GÖREVLERİNE BAŞLAYACAKLAR
Bugün ataması yapılacak 20 bin öğretmenin yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte görevlerine başlaması planlanıyor.