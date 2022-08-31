Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.
Edinilen bilgiye göre kaza gece yarısı Sivas-Malatya karayolu, Sivas'ın Kangal ilçesi, Yeşildere Köyü yakınlarında meydana geldi.
Minibüs ile kamyonun karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 7 ölü bulunduğu bildirildi. Çok sayıda kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi.
MİNİBÜS DÜĞÜNDEN DÖNÜYORDU
A Haber'e konuşan DHA Muhabiri Hüsnü Ümit Avcı minibüstekilerin düğünden döndüğü belirtilirken, yaralıların durumunun ağır olduğu bilgisini de paylaştı.