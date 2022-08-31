YARALILARIN DURUMU AĞIR Sivas Valisi Yılmaz Şimşek A Haber'e yaptığı açıklamada yaralıların hepsinin hastaneye sevk edildiğini ve yaralıların durumunun ağır olduğunu duyurdu.

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