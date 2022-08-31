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    • 01.09.2022 01:50
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    Son dakika: Sivas'ta feci kaza! Minibüs ve kamyon birbirine girdi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

    Sivas-Malatya karayolu, Sivas'ın Kangal ilçesi, Yeşildere Köyü yakınlarında kamyon ve minibüs birbirine girdi. İlk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı.

    Son dakika: Sivas’ta feci kaza!

    Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

    Sivas'ta katliam gibi kaza!

    Edinilen bilgiye göre kaza gece yarısı Sivas-Malatya karayolu, Sivas'ın Kangal ilçesi, Yeşildere Köyü yakınlarında meydana geldi.



    Minibüs ile kamyonun karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 7 ölü bulunduğu bildirildi. Çok sayıda kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi.



    MİNİBÜS DÜĞÜNDEN DÖNÜYORDU
    A Haber'e konuşan DHA Muhabiri Hüsnü Ümit Avcı minibüstekilerin düğünden döndüğü belirtilirken, yaralıların durumunun ağır olduğu bilgisini de paylaştı.



        YARALILARIN DURUMU AĞIR
        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek A Haber'e yaptığı açıklamada yaralıların hepsinin hastaneye sevk edildiğini ve yaralıların durumunun ağır olduğunu duyurdu.

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        Haberler Güncel Son dakika: Sivas'ta feci kaza! Minibüs ve kamyon birbirine girdi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
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