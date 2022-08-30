HDPKK ve CHP ilişkisi bir kez daha ortada! Meral Danış Beştaş: Biz yerel seçimlerde CHP’ye oy verdik ve söylüyoruz

CHP ve terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP arasındaki ittifak bir kez daha gün yüzüne çıktı.
TBMM Karma Komisyonunda yapılan dokunulmazlık görüşmeleri sırasında HDP'li Merak Danış Beştaş, itiraf niteliğinden açıklamalarda bulundu.
Beştaş, AK Parti Hatay Miletvekili Abdülkadir Özel'in HDP'yi hedef alan "Yerel seçimlerde CHP'yi desteklediniz, hatta seçmen olmayan unsurlarınız da Kandil'den destek istedi" sözlerine dikkat çeken bir yanıt verdi.
"YEREL SEÇİMLERDE CHP'YE OY VERDİK"
CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı masanın gölge ortağı olan HDP'nin vekili, "Biz yerel seçimlerde (CHP'ye) oy verdik ve söylüyoruz" şeklinde konuştu.
A HABER'İ HEDEF GÖSTERDİ
Beştaş, sözlerinin bir bölümünde yerli ve milli medya olan A Haber'i de hedef gösterip alaycı bir üslup kullanarak "Bu gece A Haber'de gündem olacak. Eyvah... HDP'li Beştaş CHP'ye vurdu. Öyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.
"MERAL CANLI YAYINDAYIZ"
Öte yandan ortaya çıkan videonun son kısmında yer alan görüntülerde HDP'liler, Beştaş'ı canlı yayındayız diye uyardı. O anlar dikkatlerden kaçmadı.