HDPKK ve CHP ilişkisi bir kez daha ortada! Meral Danış Beştaş: Biz yerel seçimlerde CHP’ye oy verdik ve söylüyoruz





A HABER'İ HEDEF GÖSTERDİ

Beştaş, sözlerinin bir bölümünde yerli ve milli medya olan A Haber'i de hedef gösterip alaycı bir üslup kullanarak "Bu gece A Haber'de gündem olacak. Eyvah... HDP'li Beştaş CHP'ye vurdu. Öyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.



"MERAL CANLI YAYINDAYIZ"

Öte yandan ortaya çıkan videonun son kısmında yer alan görüntülerde HDP'liler, Beştaş'ı canlı yayındayız diye uyardı. O anlar dikkatlerden kaçmadı.