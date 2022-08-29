Büyük Taarruz'un 100'üncü yılında şanlı zafer buluşması! Başkan Erdoğan da katılacak





BİRLİĞIMIZ DAİM OLSUN

Öte yandan Başkan Erdoğan önceki akşam AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Ümraniye Millet Bahçesi'nde düzenlenen "Kahramanları Anma ve Zafer Gecesi" programına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın telefonundan bağlandı. 2 bin 500 şehit yakını ve gaziye hitap eden Erdoğan "Değerli kardeşlerim, Siz hep tek bayrak dediniz, tek millet dediniz, tek vatan dediniz, tek devlet dediniz ve bu yoldan ayrılmadınız. Rabbim yar, yardımcımız olsun. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. 2023 için de bu yolda inanıyorum ki sabit olarak yola devam edelim" dedi.