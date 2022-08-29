Başkan Erdoğan'ın 30 Ağustos programı belli oldu! Zafer Bayramı'nın 100. yılı ilklerle kutlanacak

Karakurt, daha sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrikat kabulünün olacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Burada da bir ilkimiz var. Bu zamana kadar sadece tebrikatta isimler okunuyordu. Bu yıl isimlerin okunduğu esnada Muhafız Alayı Bandosu da ufak bir konser verecek. Ayrıca bu yıl ilk defa Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının hayattaki akrabaları tebrikatta yer alacak. Bu ilki, gelenek haline getireceğiz ve bundan sonraki bütün bayram törenlerine milli mücadele kahramanlarının ailelerini davet edeceğiz."

Etkinlikler kapsamında her zaman olduğu gibi TBMM'den başlayıp, eski Meclis binası önünde sona erecek resmi geçit töreni gerçekleştirileceğini aktaran Karakurt, bu yürüyüşün televizyon kanallarında canlı yayınlanacağını söyledi.