Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Azerbaycan'a "Laçın" tebriği! Bizzat Aliyev'i aradı...

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i telefonla arayarak Laçın şehrinin, Zabuh ve Sus köylerinin Azerbaycan'ın kontrolüne geçmesinden dolayı duyduğu sevinci dile getirerek kendisi ve Türk halkı adına Aliyev'i ve tüm Azerbaycan halkını tebrik ettiği bildirildi.