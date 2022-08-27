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    • 27.08.2022 18:41
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Azerbaycan'a "Laçın" tebriği! Bizzat Aliyev'i aradı...

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Laçın’ın Azerbaycan’ın kontrolüne geçmesi vesilesiyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i telefonla arayarak tebrik etti. Görüşmede Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluk ve ittifak ilişkilerinin çeşitli yönlerinin ele alındığı bildirildi.

    Başkan Erdoğan’dan Aliyev’e Laçın tebriği

    Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i telefonla arayarak Laçın şehrinin, Zabuh ve Sus köylerinin Azerbaycan'ın kontrolüne geçmesinden dolayı duyduğu sevinci dile getirerek kendisi ve Türk halkı adına Aliyev'i ve tüm Azerbaycan halkını tebrik ettiği bildirildi.

    DOSTLUK İLİŞKİLERİ ELE ALINDI
    Aliyev ise kendisi ve Azerbaycan halkı adına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kardeş Türk halkına teşekkürlerini iletti.

    Görüşme sırasında Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluk ve ittifak ilişkilerinin çeşitli yönlerinin ele alındığı ve yeni temaslar hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.



    "TÜRK'ÜN GÜCÜNÜ BUNDAN SONRA DA GÖRECEKSİNİZ"
    Azerbaycan'ın kontrolüne geçen Laçın şehrine Azerbaycan bayrağının dikilmesinin ardından, Azerbaycan Özel Kuvvetleri'nden bir asker cebinden Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim çıkararak, "Türk'ün gücünü gördünüz. Bundan sonra da göreceksiniz" dedi.

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