29 Ağustos - 30 Ağustos birleşecek mi? 29 Ağustos Pazartesi tatil mi, yarım gün mü? 30 Ağustos'ta açık ve kapalı olan yerler hangileri?

30 Ağustos tatili 2022 kaç gün oldu? 30 Ağustos resmi tatil mi banka postane açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü kutlamalarının hazırlıkları sürerken merak edilen konuların başında, Zafer Bayramı'nın resmi tatil olup olmayacağı var. Türk tarihinin en özel günlerinden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı için geri sayım başladı. Bu özel güne yaklaşırken bazı sorular merak edilmeye başlandı. Peki, 29 Ağustos Pazartesi tatil mi, yarım gün mü? 29 Ağustos 30 Ağustos birleşecek mi? 30 Ağustos'ta açık ve kapalı olan yerler hangileri? İşte merak edilenler!
29 AĞUSTOS TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?
29 Ağustos bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor. 29 Ağustos resmi tatil olmuyor.
30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?
30 Ağustos günü, Türkiye'de resmî tatildir.
30 AĞUSTOS HAFTA SONU İLE BİRLEŞİR Mİ?
30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl Salı gününe denk geliyor. Vatandaşlar ise resmi tatilin, hafta sonu tatiliyle birleşir mi öğrenmek istiyor. 29 Ağustos Pazartesi günü ile ilgili resmi bir açıklama henüz bulunmuyor. Konuya ilişkin gelişme yaşanırsa haberimizde yer vereceğiz.