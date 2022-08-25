Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödülleri Töreni"nde enflasyonla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı:

Küresel ekonomideki dengesizliklerin ülkemize olan etkilerinin farkındayız. Enflasyon, faiz sorunumuz yok mu, var.

Diyorlar ki "onlarda enflasyon yüzde 9 bizde 80'e dayandı." Onlardaki yüzde 9 enflasyonun ekonomik ve sosyal sonuçlarıyla bizdekinin etkileri aynı değil ki...

Biz işçiden memura her kesimden vatandaşın gelir kaybını, enflasyonun üzerinde artışlarla telafi ederek enflasyonun etkilerini sınırlandırdık.

Avrupa'daki gıda fiyatlarındaki artışla ücretlere yapılan artışlar arasında uçurum var. İnsanlar sokaklara dökülmeye başladı.

Avrupa, enerjide mide krampları geçirerek kışa hazırlanıyor. Biz ise gayet iyi şekilde hazırlanıyoruz.