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    Başkan Erdoğan'dan "Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödülleri Töreni"nde enflasyonla ilgili çarpıcı açıklama

    Başkan Erdoğan, Avrupa ile Türkiye’nin enflasyon etkilerinin farklı olduğunu söyledi. Bizdeki enflasyonun sosyal etkilerinin sınırlandırıldığını belirtti.

    Enflasyona fren

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödülleri Töreni"nde enflasyonla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı:
    Küresel ekonomideki dengesizliklerin ülkemize olan etkilerinin farkındayız. Enflasyon, faiz sorunumuz yok mu, var.
    Diyorlar ki "onlarda enflasyon yüzde 9 bizde 80'e dayandı." Onlardaki yüzde 9 enflasyonun ekonomik ve sosyal sonuçlarıyla bizdekinin etkileri aynı değil ki...
    Biz işçiden memura her kesimden vatandaşın gelir kaybını, enflasyonun üzerinde artışlarla telafi ederek enflasyonun etkilerini sınırlandırdık.
    Avrupa'daki gıda fiyatlarındaki artışla ücretlere yapılan artışlar arasında uçurum var. İnsanlar sokaklara dökülmeye başladı.
    Avrupa, enerjide mide krampları geçirerek kışa hazırlanıyor. Biz ise gayet iyi şekilde hazırlanıyoruz.



    HEDEF 75 MİLYAR DOLAR
    Başkan Erdoğan, "Ülkemizin uluslararası müteahhitlik hizmetlerindeki pastadan aldığı payı, 75 milyar dolara çıkarmayı hedeflemeliyiz" dedi.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan "Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödülleri Töreni"nde enflasyonla ilgili çarpıcı açıklama
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