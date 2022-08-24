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    • 24.08.2022 17:21
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    MGM HAVA DURUMU: İstanbul'da bugün dolu yağacak mı? Gece dolu yağar mı? AKOM - AFAD İstanbul yağış ve dolu uyarısı son dakika!

    İstanbul'da dolu yağacak mı? Sorusu arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 12 ile turuncu ve sarı kodlu uyarısının ardından AKOM'dan da İstanbul için dolu ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Açıklamada "Yoğun şimşek ve yıldırımla birlikte yağış anında kuvvetli rüzgarın yer yer saatte 50 km hıza çıkma ihtimali bulunuyor" denildi. Peki, İstanbul'da bugün dolu yağacak mı? Gece dolu yağar mı? AKOM - AFAD İstanbul dolu uyarısı son dakika!

    takvim.com.tr
    İstanbul’da bugün dolu yağacak mı? Gece dolu yağar mı?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü peş peşe uyarılarda bulundu. Yağışın başlaması beklenirken İstanbul'a dolu yağacak mı sorusunun yanıtı kentte yaşayan milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Peki, İstanbul'da bugün dolu yağacak mı? Gece dolu yağar mı? AKOM - AFAD İstanbul dolu uyarısı son dakika!

    Meteoroloji, günlerdir birçok kenti kuvvetli yağışa karşı uyarıyor. Bugün de 10 kentte sağanak bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu; Marmara, Ege, Batı Karadeniz (Sinop hariç), İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Göller Yöresi, Kırıkkale ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı ve Hatay'ın kıyı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    Yağışların; Marmara'nın güneyi ile Tekirdağ, Edirne'nin güneyi, İzmir, Manisa ve Kütahya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    TURUNCU VE SARI KODLU UYARI

    Balıkesir - (Turuncu)
    Bilecik - (Sarı)
    Bursa - (Turuncu)
    Çanakkale - (Turuncu)
    Edirne - (Turuncu)
    İzmir- (Sarı)
    Kütahya- (Sarı)
    Manisa- (Sarı)
    Tekirdağ - (Turuncu)
    Yalova- (Sarı)

        Bugün Edirne, Tekirdağ, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa Çanakkale, Balıkesir, Bursa, da kuvvetli yağış var
        Dikkat edilecek yerler:Edremit körfesinin kuzey kıyısı Çanakkale Saros körfezi 11:00
        Erdek Tekirdağ Balıkesir 13:00
        Yalova 17:00
        Erdek Avşa Bandırma 20:00
        Çanakkale 24:00

        AKOM'DAN İSTANBUL'A YAĞIŞ UYARISI

        AKOM, öğle saatlerinde İstanbul sağanak uyarısında bulundu. AKOM'dan yapılan açıklamada, saat 13.00'dan itibaren İstanbul genelinde kuvvetli, yer yer şiddetli sağanak yağmur beklendiği duyuruldu.

        Saat 22.00'a kadar etkili olması beklenen yağışlarla birlikte bazı bölgelerde dolu yağışının da beklendiği belirtildi.

        Açıklamada "Yoğun şimşek ve yıldırımla birlikte yağış anında kuvvetli rüzgarın yer yer saatte 50 km hıza çıkma ihtimali bulunuyor" denildi. Özellikle çatı uçmalarına karşı tedbirli olunması istenirken, ani bastırma ihtimali bulunun yağışların göllenmelere, kot seviyesinin altında kalan kesimlerde su baskınlarına, yağışın şiddetine göre de derelerde taşkınlara neden olabileceği belirtildi. AKOM, cuma akşam saatlerine kadar İstanbul genelinde etkili olması beklenen serin ve yağışlı havaya karşı tedbirli olunmasını istedi.
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        Haberler Güncel MGM HAVA DURUMU: İstanbul'da bugün dolu yağacak mı? Gece dolu yağar mı? AKOM - AFAD İstanbul yağış ve dolu uyarısı son dakika!
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