Türk tarihinin dönüm noktalarından biri 30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin bağımsızlığını ilan ettiği bu önemli tatil için Türkiye'nin dört bir yanında kutlama hazırlıkları için geri sayım başladı. Vatandaşların merak ettiği konu ise Zafer Bayramı'nın tatil olup olmayacağı. 30 Ağustos günü, Türkiye'de resmî tatildir. Bu sene Salı gününe denk gelen 30 Ağustos'ta kamu kuruluşları, tüm devlet dairleri ve bankalar resmi tatil kapsamında mesai yapmayacak. 30 Ağustos'ta, kamu kuruluşları, devlet daireleri ve bankalar resmi tatil dolayısıyla kapalı olacak. Peki, 29 Ağustos Pazartesi tatil mi, yarım gün mü? 29 Ağustos - 30 Ağustos birleşecek mi? 30 Ağustos'ta açık ve kapalı olan yerler hangileri? İşte merak edilenler!