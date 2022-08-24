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    • Güncel
    • 24.08.2022 16:15
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    • 24.08.2022 16:15
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    29 Ağustos Pazartesi tatil mi, yarım gün mü? 29 Ağustos - 30 Ağustos birleşecek mi? 30 Ağustos'ta açık ve kapalı olan yerler hangileri?

    30 Ağustos tatili 2022 kaç gün oldu? 30 Ağustos resmi tatil mi banka postane açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü kutlamalarının hazırlıkları sürerken merak edilen konuların başında, Zafer Bayramı'nın resmi tatil olup olmayacağı var. Türk tarihinin en özel günlerinden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı için geri sayım başladı. Bu özel güne yaklaşırken bazı sorular merak edilmeye başlandı. Peki, 29 Ağustos Pazartesi tatil mi, yarım gün mü? 29 Ağustos 30 Ağustos birleşecek mi? 30 Ağustos'ta açık ve kapalı olan yerler hangileri? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    29 Ağustos Pazartesi tatil mi, yarım gün mü?

    Türk tarihinin dönüm noktalarından biri 30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin bağımsızlığını ilan ettiği bu önemli tatil için Türkiye'nin dört bir yanında kutlama hazırlıkları için geri sayım başladı. Vatandaşların merak ettiği konu ise Zafer Bayramı'nın tatil olup olmayacağı. 30 Ağustos günü, Türkiye'de resmî tatildir. Bu sene Salı gününe denk gelen 30 Ağustos'ta kamu kuruluşları, tüm devlet dairleri ve bankalar resmi tatil kapsamında mesai yapmayacak. 30 Ağustos'ta, kamu kuruluşları, devlet daireleri ve bankalar resmi tatil dolayısıyla kapalı olacak. Peki, 29 Ağustos Pazartesi tatil mi, yarım gün mü? 29 Ağustos - 30 Ağustos birleşecek mi? 30 Ağustos'ta açık ve kapalı olan yerler hangileri? İşte merak edilenler!

    29 AĞUSTOS TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

    29 Ağustos bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor. 29 Ağustos resmi tatil olmuyor.

    30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

    30 Ağustos günü, Türkiye'de resmî tatildir.

    30 AĞUSTOS HAFTA SONU İLE BİRLEŞİR Mİ?

    30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl Salı gününe denk geliyor. Vatandaşlar ise resmi tatilin, hafta sonu tatiliyle birleşir mi öğrenmek istiyor. 29 Ağustos Pazartesi günü ile ilgili resmi bir açıklama henüz bulunmuyor. Konuya ilişkin gelişme yaşanırsa haberimizde yer vereceğiz.

        BANKALAR ECZANE VE POSTANELER AÇIK MI?

        30 Ağustos'ta, kamu kuruluşları, devlet daireleri ve bankalar resmi tatil dolayısıyla kapalı olacak. Kargo şirketlerinin açık olup olmayacağını, ilgili şubeleri arayarak öğrenebilirsiniz. 30 Ağustos tarihinde nöbetçi eczaneler ve hastanelerin acil servisleri hizmet verecek.

        Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmî ve ulusal bir bayram.
        Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan beri Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.

        Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi
        Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi
        Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar
        Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba
        Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe
        Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı
        Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma
        Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı
        Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi
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        Haberler Güncel 29 Ağustos Pazartesi tatil mi, yarım gün mü? 29 Ağustos - 30 Ağustos birleşecek mi? 30 Ağustos'ta açık ve kapalı olan yerler hangileri?
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