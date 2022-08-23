Yüksek sıcaklıklara yerini sağanak yağmura bırakıyor: AFAD'dan çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı

Mevsim normallerininn üzerinde seyreden yüksek sıcaklıklar ve eşlik eden nem nefes almayı dahi zorlaştırırken, sağanak yağışlar hava normallerine dönüşü sağlayacak. Türkiye'nin özellikle batı bölgelerinde etkisini gösterecek yağışlar nedeniyle AFAD'dan önemli bir açıklama geldi.
AFAD'DAN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa, Kütahya ve Bursa için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Yapılan açıklamada, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği hatırlatıldı.
ÇARŞAMBA GÜNÜ DEVAM EDECEK
AFAD'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, 23 Ağustos Salı günü; Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Balıkesir'in kuzey çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir.