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    • 23.08.2022 19:46
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    • 23.08.2022 20:12
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    Yüksek sıcaklıklara yerini sağanak yağmura bırakıyor: AFAD'dan çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı

    Uzun süredir devam eden mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıklar yerini sağanak yağışa bırakıyor. Türkiye Batı bölgesinde etkili olacak yağışlar nedeniyle AFAD uyarıda bulundu. AFAD, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa, Kütahya ve Bursa'da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

    AFAD’dan çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı

    Mevsim normallerininn üzerinde seyreden yüksek sıcaklıklar ve eşlik eden nem nefes almayı dahi zorlaştırırken, sağanak yağışlar hava normallerine dönüşü sağlayacak. Türkiye'nin özellikle batı bölgelerinde etkisini gösterecek yağışlar nedeniyle AFAD'dan önemli bir açıklama geldi.

    AFAD'DAN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa, Kütahya ve Bursa için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

    Yapılan açıklamada, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği hatırlatıldı.

    ÇARŞAMBA GÜNÜ DEVAM EDECEK
    AFAD'dan yapılan açıklama şu şekilde:
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, 23 Ağustos Salı günü; Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Balıkesir'in kuzey çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir.

        24 Ağustos Çarşamba günü; Marmara'nın güney ve batısı ile Kuzey Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Edirne, Tekirdağ, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa ve Kütahya'da kuvvetli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne'nin güneyi ile Tekirdağ'ın batısında yer yer çok kuvvetli olması beklenmektedir.

        VALİLİKLERE BİLGİLENDİRME YAPILDI
        Bu hava tahminleri doğrultusunda; Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa, Kütahya ve Bursa Valilikleri'ne meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı ilgili birimlerin uyarılması, iletişim kanallarının açık tutulması, ihtiyaç duyulabilecek araç, iş makinesi ve personel planlamasının hazır bulundurulması, teyakkuza geçilerek gerekli tedbirlerin alınması, müdahale planlamasının yapılması, müdahale birimlerinin hazır halde bekletilmesine yönelik gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.

        Vatandaşlarımızın da sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.

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        Haberler Güncel Yüksek sıcaklıklara yerini sağanak yağmura bırakıyor: AFAD'dan çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı
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