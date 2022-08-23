SON DAKİKA: AK Parti'de olağanüstü toplantı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan bazı bakan ve genel başkan yardımcıları ile görüşecek

Son dakika haberi...Başkan Erdoğan bazı bakan ve genel başkan yardımcıları ile görüşecek. Toplantının gündemi seçim hazırlıkları. Ayrıntıları A Haber ekibinden Rüya Akkuş aktardı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Sürpriz bir toplantı olduğunu söyleyelim. Başkan Erdoğan'ın da planlı gündeminde bu toplantı yer almıyordu.
Anlık olarak gelişen bir toplantı olduğu ifade ediliyor. Başkan Erdoğan, bugün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la bir görüşmesi olacaktı. Saat 17'de başlayacaktı. Saat 14'te içinde bulunduğumuz saatte AK Parti'de olağanüstü bir toplantı planlandı. İçinde elbette ki seçim hazırlıkları da olduğu ifade ediliyor ancak toplantının geneline dair henüz bir bilgi alabilmiş değiliz.