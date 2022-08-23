SON DAKİKA: AK Parti'de olağanüstü toplantı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan bazı bakan ve genel başkan yardımcıları ile görüşecek

Katılımcılara bakacak olduğumuzda seçim işleri başkanlarının da bulunacak olması sebebiyle bir seçim hazırlığının değerlendirilecek olduğu tahmin ediliyor. Kapsam içerisinde Mehmet Muş'un da katılıyor olması acaba ekonomi ağırlıklı bir toplantı olabilir mi sorusunu akıllara getiriyor.

AÇIKLAMA OLACAK MI?

Bu toplantıdan sonra bir açıklama yapılması beklenmiyor ancak olursa eğer bir açıklama gelişebilirse bu kez de gözler aslında Ömer Çelik de olacak gibi gözüküyor. Çünkü kendisi de toplantıya katılacak kişiler arasında yer alıyor.