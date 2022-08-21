Başkan Erdoğan Manisa'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde önemli açıklamalar yaptı

Başkan Tayyip Erdoğan, Manisa'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuştu. Muhalefeti sert sözlerle eleştiren Başkan Erdoğan, "Karşımızdakiler milletimize geleceği değil eski Türkiye'yi vaat ediyorlar. Ülkeyi ileri götürmek için bir derdi olmayanlar, bir çaba sergilemiyorlar. Koalisyonların, krizlerin güzellemesini yapıyorlar" dedi. Erdoğan, geçen yıl 13 lira olan çekirdeksiz sultani kurum üzümün TMO alım fiyatının 27 olarak belirlendiğini açıkladı. "Darbecilere karşı göğsümüzü bugünler için siper ettik" diyen Erdoğan, şöyle konuştu: Saldırılara karşı mücadelemizi bugünler için verdik. Emeklerimizin karşılığını alacağımız bir döneme giriyoruz. Eğitim araştırma hastanemizin olmadığı il ve ilçe yok. Biz 'aşk ile koşan yorulmaz' diyerek bu yolda yürüdük. Dünyanın kriz üstüne kriz yaşadığı bir dönemde ülkemiz hedeflerine doğru emin adımlarla ilerliyorsa sebebi budur. Biz milletimizin sadece hizmetkarı değil umuduyuz. Biz ülkemizin ve milletimizin hayalini gerçekleştirmek için buradayız. İnsanımızın beklentilerine cevap verecek yeni sözleri sadece biz söylüyoruz.



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