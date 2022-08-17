Başkan Erdoğan Ukrayna'ya gitti! Barış masası Lviv'de kuruluyor: Erdoğan-Zelenskiy-Guterres

LVIV'DE KRİTİK ZİRVE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin davetine icabetle, bugün Lviv'e günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan'ın, Ukraynalı mevkidaşıyla yapacağı görüşmelerde stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkileri tüm veçheleriyle değerlendirilecek.

ERDOĞAN-ZELENSKİY-GUTERRES ZİRVESİ

Ziyaret sırasında ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in iştirakleriyle üçlü bir görüşme gerçekleştirilmesi de öngörülüyor.

YÜZ YÜZE SON GÖRÜŞME 3 ŞUBAT'TA GERÇEKLEŞMİŞTİ

Erdoğan, Zelenskiy ile son olarak savaş öncesi 3 Şubat 2022 tarihinde yüz yüze görüşmüştü.



MASADA HANGİ KONULAR VAR?

Söz konusu görüşmede Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ihracı amacıyla teşkil edilen mekanizmanın faaliyetlerinin artırılarak sürdürülmesi ile Ukrayna-Rusya Savaşı'nın diplomatik yollarla sona erdirilebilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacak.