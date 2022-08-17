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    Başkan Erdoğan Ukrayna'da! Erdoğan-Zelenskiy-Guterres görüşmesi sonrası açıklama geldi: Güçlü bir mesaj

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin daveti üzerine Ukrayna'nın Lviv kentine geldi. Başkan Erdoğan'ın Zelenskiy ile Potoçki Sarayı'nda yaptığı ikili görüşme sonrası, Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in iştirakleriyle üçlü bir görüşme gerçekleştiridi. Görüşme sonrası Zelenskiy, "Erdoğan'ın ziyareti güçlü bir destek mesajı" dedi.

    takvim.com.tr
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin daveti üzerine Ukrayna'nın Lviv kentine geldi.

    Polonya Rzeszow Uluslararası Havalimanı'nda Polonya Bölge Valisi Radoslaw Wiatr ve Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat tarafından karşılanan Başkan Erdoğan, kara yoluyla Lviv'e geçti.

    Başkan Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da eşlik etti.

    ZELENSKIY İLE GÖRÜŞTÜ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan ve Zelenskiy'nin Potoçki Sarayı'ndaki görüşmesi, saat 14.40'da başladı.

    Görüşmede stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkileri tüm veçheleriyle değerlendirildi.

    ERDOĞAN-ZELENSKİY-GUTERRES ZİRVESİ
    Görüşmenin ardından Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Potoçki Sarayı'nda bir araya geldi.

        Görüşmenin ardından Zelenskiy'den dikkat çeken mesaj geldi. Zelenskiy, "Erdoğan'ın ziyareti güçlü bir destek mesajı" dedi.

        ANLAŞMA İMZALANDI
        Başkan Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti sırasında, savaş nedeniyle tahrip olan altyapının yeniden inşası için Türkiye ile Ukrayna arasında anlaşma imzalandı.

        ZELENSKİY'DEN GUTERRES GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA
        Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Ukrayna'nın Lviv kentinde bir araya geldiklerini bildirdi.

        Görüşmede, tahıl girişiminin uygulanmasında koordinasyonu sürdürme konusunda mutabık kaldıklarını kaydeden Zelenskiy, "(Tahıl koridorunun) gelişmesi için olası yönleri, ayrıca Ukraynalıların yasa dışı ve zorla sınır dışı edilmesi, askeri ve sağlık personelimizin esaretten serbest bırakılması gibi konuları tartıştık." ifadelerini kullandı.

        Zelenskiy, görüşmede özellikle Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik nükleer şantajını ele aldıklarını belirterek "Saldırganın bu kasıtlı terörü, küresel feci sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle BM, bu stratejik tesisin güvenliğini ve Rus birliklerinden tamamen arındırılmasını sağlamakla yükümlüdür." ifadesini kullandı.

        Söz konusu görüşme ile ilgili Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada ise BM Genel Sekreteri Guterres'in Rusya'nın esir altındaki Ukraynalı askerlere yönelik saldırısının gerçeklerini ortaya çıkarmak için Olenovka'ya bir BM misyonunu gönderme çalışmaları hakkında bilgi verdiği kaydedildi.

        YÜZ YÜZE SON GÖRÜŞME 3 ŞUBAT'TA GERÇEKLEŞMİŞTİ
        Erdoğan, Zelenskiy ile son olarak savaş öncesi 3 Şubat 2022 tarihinde yüz yüze görüşmüştü.


        MASADA HANGİ KONULAR VARDI?
        Söz konusu görüşmede Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ihracı amacıyla teşkil edilen mekanizmanın faaliyetlerinin artırılarak sürdürülmesi ile Ukrayna-Rusya Savaşı'nın diplomatik yollarla sona erdirilebilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alındığı tahmin ediliyor.

        BM'DEN AÇIKLAMA
        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gutuerres'in, 18 Ağustos'ta Ukrayna'nın Lviv kentinde Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği, 20 Ağustos'ta da İstanbul'daki tahıl koordinasyon merkezini ziyaret edeceği açıklandı.

        BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Guterrres'in Zelenskiy'nin daveti üzerine Lviv kentine gideceğini söyledi.

        Antonio Guterres'in Lviv'de Zelenskiy ve Başkan Erdoğan ile üçlü bir görüşme yapacağını belirten Dujarric, Genel Sekreter'in 19 Ağustos'ta Odessa kentine geçeceğini ifade etti.

            GUTERRES 20 AĞUSTOS'TA İSTANBUL'DAKİ MÜŞTEREK KOORDİNASYON MERKEZİ'Nİ ZİYARET EDECEK
            Dujarric, Guterres'in Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine Ukrayna ziyaretinin ardından 20 Ağustos Cumartesi günü Ukrayna tahılının sevkiyatı için İstanbul'da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret edeceğini söyledi.

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            Haberler Güncel Başkan Erdoğan Ukrayna'da! Erdoğan-Zelenskiy-Guterres görüşmesi sonrası açıklama geldi: Güçlü bir mesaj
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