Başkan Erdoğan Ukrayna'da! Erdoğan-Zelenskiy-Guterres görüşmesi sonrası açıklama geldi: Güçlü bir mesaj

Görüşmenin ardından Zelenskiy'den dikkat çeken mesaj geldi. Zelenskiy, "Erdoğan'ın ziyareti güçlü bir destek mesajı" dedi.

ANLAŞMA İMZALANDI

Başkan Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti sırasında, savaş nedeniyle tahrip olan altyapının yeniden inşası için Türkiye ile Ukrayna arasında anlaşma imzalandı.

ZELENSKİY'DEN GUTERRES GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Ukrayna'nın Lviv kentinde bir araya geldiklerini bildirdi.

Görüşmede, tahıl girişiminin uygulanmasında koordinasyonu sürdürme konusunda mutabık kaldıklarını kaydeden Zelenskiy, "(Tahıl koridorunun) gelişmesi için olası yönleri, ayrıca Ukraynalıların yasa dışı ve zorla sınır dışı edilmesi, askeri ve sağlık personelimizin esaretten serbest bırakılması gibi konuları tartıştık." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, görüşmede özellikle Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik nükleer şantajını ele aldıklarını belirterek "Saldırganın bu kasıtlı terörü, küresel feci sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle BM, bu stratejik tesisin güvenliğini ve Rus birliklerinden tamamen arındırılmasını sağlamakla yükümlüdür." ifadesini kullandı.

Söz konusu görüşme ile ilgili Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada ise BM Genel Sekreteri Guterres'in Rusya'nın esir altındaki Ukraynalı askerlere yönelik saldırısının gerçeklerini ortaya çıkarmak için Olenovka'ya bir BM misyonunu gönderme çalışmaları hakkında bilgi verdiği kaydedildi.

YÜZ YÜZE SON GÖRÜŞME 3 ŞUBAT'TA GERÇEKLEŞMİŞTİ

Erdoğan, Zelenskiy ile son olarak savaş öncesi 3 Şubat 2022 tarihinde yüz yüze görüşmüştü.



MASADA HANGİ KONULAR VARDI?

Söz konusu görüşmede Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ihracı amacıyla teşkil edilen mekanizmanın faaliyetlerinin artırılarak sürdürülmesi ile Ukrayna-Rusya Savaşı'nın diplomatik yollarla sona erdirilebilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alındığı tahmin ediliyor.