Başkan Erdoğan Ukrayna'da! Barış masası Lviv'de kuruluyor: Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi başladı

ERDOĞAN-ZELENSKİY-GUTERRES ZİRVESİ

Görüşmenin ardından Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres bir araya gelecek. Görüşmenin ardından Erdoğan, Zelenskiy ve Guterres ortak basın toplantısı düzenleyecek.

YÜZ YÜZE SON GÖRÜŞME 3 ŞUBAT'TA GERÇEKLEŞMİŞTİ

Erdoğan, Zelenskiy ile son olarak savaş öncesi 3 Şubat 2022 tarihinde yüz yüze görüşmüştü.



MASADA HANGİ KONULAR VAR?

Söz konusu görüşmede Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ihracı amacıyla teşkil edilen mekanizmanın faaliyetlerinin artırılarak sürdürülmesi ile Ukrayna-Rusya Savaşı'nın diplomatik yollarla sona erdirilebilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacak.