Son dakika: Türkiye ve Rusya arasında S-400 anlaşması! İkinci parti sevkiyat için imzalar atıldı

Türkiye'nin tüm tehditlere rağmen savunmasını güçlendirmek için Rusya'dan satın aldığı S-400'lerde flaş bir gelişme yaşandı.
İKİNCİ PARTİ SEVKİYAT İÇİN İMZALAR ATILDI
Reuters'in haberine göre Türkiye ve Rusya arasında S-400'lerin ikinci parti sevkiyatı için imzalar atıldı.
AMERİKA VE AVRUPA'NIN YANI SIRA TÜRKİYE'DEN KARŞI ÇIKANLAR OLDU
Türkiye'nin S-400'lerin satın alma girişimlerine başladığı dönemde, Amerika ve Avrupa'nın yanı sıra Türkiye'den de bazı isimler bu satın almaya karşı çıkmıştı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, S-400'leri gereksiz görürken İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, S-400'lerin depolarda küfleneceğini söylemişti. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise Türkiye'nin S-400'lere ihtiyacının olmadığını savunuyordu.
Siyasi isimlerin yanı sıra S-400'e karşı çıkan muhalif gazeteciler de oldu. Sözcü yazarlarından Yılmaz Özdil, "Türkiye S-400'lerin fişini bile takamaz." derken, Uğur Dündar "S-400'ler boru haline geldi." demişti.
Nevşin Mengü ise o günlerde yaptığı analizlerde S-400'lerin Türkiye'yi koruyamayacağını ifade ediyordu.
NE OLMUŞTU?
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 15 Ocak tarihindeki TSK'nın Rus yapımı S-400 sistemlerini göreve hazır hale getirmek için çalışmaların sürdüğünü ifade etmişti.
Türkiye ve Rusya Eylül 2017 tarihinde 2.5 milyar dolar tutarında S-400 tedarik anlaşması imzalamıştı. İlk parti teslimatları Haziran 2019 tarihinde havadan nakliyat yoluyla gerçekleştirilmişti.