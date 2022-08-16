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    • 16.08.2022 16:22
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    Son dakika: Türkiye ve Rusya arasında S-400 anlaşması! İkinci parti sevkiyat için imzalar atıldı

    Türkiye'nin ABD ve Batı'nın tehditlerine rağmen savunma hamlesi olarak aldığı S-400'lerde yeni bir gelişme yaşandı. Reuters'in haberine göre Türkiye ve Rusya arasında S-400'lerin ikinci parti sevkiyatı için imzalar atıldı.

    S-400’de ikinci parti imzası!

    Türkiye'nin tüm tehditlere rağmen savunmasını güçlendirmek için Rusya'dan satın aldığı S-400'lerde flaş bir gelişme yaşandı.

    İKİNCİ PARTİ SEVKİYAT İÇİN İMZALAR ATILDI
    Reuters'in haberine göre Türkiye ve Rusya arasında S-400'lerin ikinci parti sevkiyatı için imzalar atıldı.

    AMERİKA VE AVRUPA'NIN YANI SIRA TÜRKİYE'DEN KARŞI ÇIKANLAR OLDU
    Türkiye'nin S-400'lerin satın alma girişimlerine başladığı dönemde, Amerika ve Avrupa'nın yanı sıra Türkiye'den de bazı isimler bu satın almaya karşı çıkmıştı.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, S-400'leri gereksiz görürken İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, S-400'lerin depolarda küfleneceğini söylemişti. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise Türkiye'nin S-400'lere ihtiyacının olmadığını savunuyordu.

    Siyasi isimlerin yanı sıra S-400'e karşı çıkan muhalif gazeteciler de oldu. Sözcü yazarlarından Yılmaz Özdil, "Türkiye S-400'lerin fişini bile takamaz." derken, Uğur Dündar "S-400'ler boru haline geldi." demişti.

    Nevşin Mengü ise o günlerde yaptığı analizlerde S-400'lerin Türkiye'yi koruyamayacağını ifade ediyordu.

    NE OLMUŞTU?
    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 15 Ocak tarihindeki TSK'nın Rus yapımı S-400 sistemlerini göreve hazır hale getirmek için çalışmaların sürdüğünü ifade etmişti.

    Türkiye ve Rusya Eylül 2017 tarihinde 2.5 milyar dolar tutarında S-400 tedarik anlaşması imzalamıştı. İlk parti teslimatları Haziran 2019 tarihinde havadan nakliyat yoluyla gerçekleştirilmişti.

        S-400 GERGİNLİĞİ TÜRKİYE - ABD ARASINDAKİ TANSİYONU YÜKSELTMİŞTİ
        ABD ve AB ülkeleri Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini alınmasından rahatsız olmuştu. Ankara-Washington hattında tansiyon yükselmiş ve ABD, Türkiye'yi F-35 savaş jeti programından çıkarmıştı. Fakat ABD, Türkiye'nin 2020'ye kadar F-35 parçası üretmeye devam edeceğini de duyurmuştu. ABD o dönemde Türkiye'nin Rus yapımı S-400'leri kurması durumunda yaptırım uygulanabileceğini de dile getirmişti.

        S-400'ÜN ÖZELLİKLERİ
        Dünyadaki en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak nitelendirilen S-400, savaş uçakları, radar tespit ve kontrol uçakları, keşif uçakları, stratejik ve taktik uçaklar, taktik, operasyonel-taktik balistik füzeler, orta menzilli balistik füzeler, hipersonik hedefler ve diğer gelişmiş hava saldırısı araçlarını imha etmek üzere tasarlandı.

        S-400, çok uzun menzilli 40N6 model füzeyle 400 kilometre, uzun menzilli 48N6 model füzeyle 250 kilometre, orta menzilli 9M96E2 model füzeyle 120 kilometre ve kısa menzilli 9M96E model füzeyle de 40 kilometredeki hedefleri vurabiliyor.

        Kısa, orta ve uzun menzillerde füzeleri aynı anda kullanabilen S-400, 600 kilometre uzaklıktaki hedefi algılama özelliğine sahip ve saniyede 4,8 kilometre hızla füze gönderilebiliyor. Sistem, hedefe 10 saniyeden daha az sürede tepki veriyor.

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        Haberler Güncel Son dakika: Türkiye ve Rusya arasında S-400 anlaşması! İkinci parti sevkiyat için imzalar atıldı
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