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    • 13.08.2022 04:43
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    • 13.08.2022 04:43
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    Jandarma Genel Komutanlığı 2022 yılı Atama ve Terfileri Resmi Gazete'de yayımlandı

    Jandarma Genel Komutanlığı 2022 yılı Atama ve Terfileri Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlandı. Detaylar gelecek...

    Jandarma Genel Komutanlığına atama ve terfi

    Jandarma Genel Komutanlığı 2022 yılı Atama ve Terfileri Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre; Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin görevine devam ediyor.
    İlk defa Jandarma Genel Komutanlığına kadın general ataması yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürü Kıdemli Albay Özlem Yılmaz Tuğgeneralliğe terfi ederek Jandarma ve Sahil Güvenlik
    Akademisi Başkan Yardımcısı oldu.
    2 Tümgeneral Korgeneralliğe, 16 Tuğgeneral Tümgeneralliğe, Özlem Yıldız dahil olmak üzere 14 Albay ise Tuğgeneralliğe terfi etti.

    10'u general olmak üzere 37 İl Jandarma Komutanı'nın görev yerleri değişirken, 11 general ve 14 albay emekliliğe sevk edildi.

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