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    Bu nasıl anne!

    Adana’da N. K., 3 çocuğunu kebapçıya bırakıp sırra kadem bastı. Boşandığı eşi de evlatlarını almadı. Gözyaşlarına boğulan çocuklar, devlet korumasına alındı.

    Bu nasıl anne!

    Adana Seyhan'da yaşayan N. K. (30) ve S. D. (32) çifti, 6 sene önce ayrıldı. Çiftin bu evlilikten olan D. (12), Y. (10) ve E. (7) isimli çocuklarının velayeti ise anneye verildi. N. K., dün sabah ise 3 çocuğunu Ş. K'e ait eskiden çalıştığı kebapçı dükkanına götürdü. Anne K., çocuklarına 'Sizi 10 gün sonra alacağım. Mersin'e gidiyorum' diyerek ortadan kayboldu.

    Ayrıca E' ye ayrıldığı eşinin çocukları almaya geleceğini söyledi. Çocukları almaya kimsenin gelmemesi üzerine Ş.E, durumu polise bildirdi. Çocukların ebeveynlerine ulaşamayan ekipler, çocukları Çocuk Şube Müdürlüğüne götürdü. Çocuklar daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince korumaya alındı. Ekipler baba Sabahattin Darende'ye ulaştı. Ancak Darende çocukları almak istemediğini beyan etti. Bunun üzerine çocuklar bir yurda yerleştirildi. Anneye ise halen ulaşılamadı.
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