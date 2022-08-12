Bu nasıl anne!

Ayrıca E' ye ayrıldığı eşinin çocukları almaya geleceğini söyledi. Çocukları almaya kimsenin gelmemesi üzerine Ş.E, durumu polise bildirdi. Çocukların ebeveynlerine ulaşamayan ekipler, çocukları Çocuk Şube Müdürlüğüne götürdü. Çocuklar daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince korumaya alındı. Ekipler baba Sabahattin Darende'ye ulaştı. Ancak Darende çocukları almak istemediğini beyan etti. Bunun üzerine çocuklar bir yurda yerleştirildi. Anneye ise halen ulaşılamadı.