Fenerbahçe maçı öncesi Başkan Erdoğan'a küfreden şahıs CHP'li Ali Oral'ın oğlu Berkan Oral çıktı!

"SİYASETİ HAKARET ÇUKURUNA ÇEVİREN CHP ÜST YÖNETİMİDİR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da skandala tepki gösyerdi. Dağ, "CHP'li bir grubun, dün akşam oynanan bir maç öncesinde alkol alarak Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmeleri en basit ifade ile terbiyesizliktir. Bu terbiyesizliğin ve düşüklüğün sebebi, siyaseti bir yalan ve hakaret çukuruna çeviren CHP üst yönetimidir." ifadelerini kullandı.

ORAL KIVIRDI

Daha sonra sosyal medyadan bir açıklama yapan Oral adeta kıvırdı. Adı ve isminin izni dışında kullanıldığını söyleyen Oral, küfürlü paylaşımların kendi hesabından paylaşılmasına rağmen Başkan Erdoğan'ı hedef almadığını iddia etti.