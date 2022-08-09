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    • Güncel
    • 09.08.2022 17:12
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    • 09.08.2022 17:34
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    Fenerbahçe maçı öncesi Başkan Erdoğan'a küfreden şahıs CHP'li Ali Oral'ın oğlu Berkan Oral çıktı!

    CHP'li isimler milletin oyuyla seçilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı hazımsızlık içeren nefret dolu söylemlerine her geçen gün bir yenisini ekliyor. Son olarak Fenerbahçe-Ümraniyespor maçı öncesinde çekilen ve sosyal meyada yayılan görüntülerle bir skandal ortaya çıktı. Maç öncesi bir restoranda buluşan ve alkol alan Fenerbahçeli bazı şahıslar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a küfretti. Görüntüleri paylaşan ve küfürlere eşlik eden Berkan Oral isimli şahsın CHP'ye yakın iş adamı Ali Oral'ın oğlu olduğu ortaya çıktı. Berkan Oral'ın nikah şahitlerinin CHP'li Engin Altay ve Canan Kaftancıoğlu gibi partinin önde gelen isimlerinin olması da dikkat çekti.

    takvim.com.tr
    Alkol masasından küfürler savurdular!

    Cumhuriyet Halk Partili isimlerin imza attığı rezilliklere her gün bir yenisi daha ekleniyor.

    Milletin yüzde 50'den fazlasının desteğini alan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı hazımslık içinde olan her fırsatta 'diktatör'lük iftirasını atan CHP yandaşları her fırsatta nefret kusmaya hakaret etmeye de devam ediyor.

    Bu rezilliğin son örneği dün yaşandı. Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı öncesi çekilen görüntüler "berkanorl" kullanıcı adlı Instagram hesabı üzerinden sosyal medyada paylaşıldı.

    ALKOL MASASINDA BAŞKAN ERDOĞAN'A KÜFÜRLER SAVURDULAR
    Paylaşılan görüntülerde bir restoranda alkol masasında oturan şahısların koro halinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan için ağza alınmayacak küfürler ettiği görüldü.

    CHP'Lİ ALİ ORAL'IN OĞLU BERKAN ORAL OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
    Skandala imza atan ve görüntüleri paylaşan şahsın CHP Avcılar teşkilatının önce gelen isimlerinden olan Ali Oral'ın oğlu Berkan Oral olduğu ortaya çıktı.


    Fotoğrafta; Berkan Oral

        CHP'NİN ÖNDE GELEN İSİMLERİ NİKAH ŞAHİTLİĞİNİ YAPMIŞ
        Başkan Erdoğan'a terbiyesizce küfürler savuran CHP'li iş adamının oğlu olan Berkan Oral'ın düğününe Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay ve CHP'li Canan Kaftancıoğlu gibi CHP yöneticilerin de katıldığı ortaya çıktı.

        CHP İl Başkanlığının resmi hesabından yapılan paylaşımlarda Oral'ın düğününden paylaşılan görüntülerin yer aldığı da görüldü.

        REZİLLİĞE TEPKİ YAĞDI
        CHP'li Oral'ın rezilliğine sosyal medyadan tepki yağdı.

        Kullanıcılar Berkan Oral'ı ve rezilliğe sessiz kalan CHP yönetimini eleştirirken savıların gerekeni yapmasını talep etti.

        "SİYASETİ HAKARET ÇUKURUNA ÇEVİREN CHP ÜST YÖNETİMİDİR"
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da skandala tepki gösyerdi. Dağ, "CHP'li bir grubun, dün akşam oynanan bir maç öncesinde alkol alarak Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmeleri en basit ifade ile terbiyesizliktir. Bu terbiyesizliğin ve düşüklüğün sebebi, siyaseti bir yalan ve hakaret çukuruna çeviren CHP üst yönetimidir." ifadelerini kullandı.

        ORAL KIVIRDI
        Daha sonra sosyal medyadan bir açıklama yapan Oral adeta kıvırdı. Adı ve isminin izni dışında kullanıldığını söyleyen Oral, küfürlü paylaşımların kendi hesabından paylaşılmasına rağmen Başkan Erdoğan'ı hedef almadığını iddia etti.
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        Haberler Güncel Fenerbahçe maçı öncesi Başkan Erdoğan'a küfreden şahıs CHP'li Ali Oral'ın oğlu Berkan Oral çıktı!
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