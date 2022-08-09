Fenerbahçe maçı öncesi Başkan Erdoğan'a küfreden şahıs CHP'li Ali Oral'ın oğlu Berkan Oral çıktı!

Cumhuriyet Halk Partili isimlerin imza attığı rezilliklere her gün bir yenisi daha ekleniyor.
Milletin yüzde 50'den fazlasının desteğini alan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı hazımslık içinde olan her fırsatta 'diktatör'lük iftirasını atan CHP yandaşları her fırsatta nefret kusmaya hakaret etmeye de devam ediyor.
Bu rezilliğin son örneği dün yaşandı. Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı öncesi çekilen görüntüler "berkanorl" kullanıcı adlı Instagram hesabı üzerinden sosyal medyada paylaşıldı.
ALKOL MASASINDA BAŞKAN ERDOĞAN'A KÜFÜRLER SAVURDULAR
Paylaşılan görüntülerde bir restoranda alkol masasında oturan şahısların koro halinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan için ağza alınmayacak küfürler ettiği görüldü.
CHP'Lİ ALİ ORAL'IN OĞLU BERKAN ORAL OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Skandala imza atan ve görüntüleri paylaşan şahsın CHP Avcılar teşkilatının önce gelen isimlerinden olan Ali Oral'ın oğlu Berkan Oral olduğu ortaya çıktı.
Fotoğrafta; Berkan Oral