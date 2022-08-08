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    • Güncel
    • 08.08.2022 23:12
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    • 08.08.2022 23:12
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    Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han Akdeniz'deki ilk sondaj için demir aldı

    Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han ilk sondaj için Akdeniz'de demir aldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda. "Yarın büyük gün!.. Heyecanlıyız… Dördüncü sondaj gemimiz Abdülhamid Han yarın ilk sondajı için demir alıyor. Yolu açık, rüzgarı kolayına, gayreti Abdülhamid Han gibi olsun." ifadesini kullandı.

    Abdülhamid Han geliyor!

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın yarın Akdeniz'de ilk sondajı için demir aldığını bildirdi.



    Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Yarın büyük gün!.. Heyecanlıyız… Dördüncü sondaj gemimiz Abdülhamid Han yarın ilk sondajı için demir alıyor. Yolu açık, rüzgarı kolayına, gayreti Abdülhamid Han gibi olsun." ifadesini kullandı.



    İşlemleri tamamlanan geminin Mersin Taşucu Limanı'ndan yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk seferine uğurlanması bekleniyor.


    FİLONUN EN GÜÇLÜ GEMİSİ
    Hem teknik donanımı hem de fiziki özellikleriyle "Mavi Vatan"daki filonun "en güçlüsü" olarak görev yapacak Abdülhamid Han, Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından hidrokarbon arayan filonun 4. üyesi olacak.



        Yedinci nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan gemi, hidrokarbon arama çalışmalarına güç katacak.



        Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle mavi sularda etkin araştırma yürütülmesinde önemli rol oynayacak.

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        Abdülhamid Han geliyor!
        Haberler Güncel Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han Akdeniz'deki ilk sondaj için demir aldı
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