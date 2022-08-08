Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han Akdeniz'deki ilk sondaj için demir aldı





İşlemleri tamamlanan geminin Mersin Taşucu Limanı'ndan yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk seferine uğurlanması bekleniyor.



FİLONUN EN GÜÇLÜ GEMİSİ

Hem teknik donanımı hem de fiziki özellikleriyle "Mavi Vatan"daki filonun "en güçlüsü" olarak görev yapacak Abdülhamid Han, Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından hidrokarbon arayan filonun 4. üyesi olacak.