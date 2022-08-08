Başkan Erdoğan TOGG’un test sürüşünde çekilen kareyi sosyal medya hesabından “Bir Togg hatırası” etiketiyle paylaştı

Dünya, küresel krizle sarsılırken Türkiye yatırımlarına devam etti. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda atılan adımlardan birisi de yerli otomobildi. Cumartesi günü, Gebze Bilişim Vadisi'nde dün düzenlenen ödül törenine katılan Başkan Erdoğan, sonrasında Türkiye'nin otomobili TOGG'un test sürüşünü gerçekleştirdi. Erdoğan'a TOGG Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş da eşlik etti. Dün o anları "Bir TOGG hatırası" etiketiyle Twitter hesabından paylaşması dikkat çekti. Öte yandan TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, tüm Türkiye'nin merakla beklediği yerli otomobilin 2023'ün ilk çeyreğinde yollarda olacağını söyledi. Karakaş TOGG'u farklı kılan özellikleriyle ilgili şu bilgileri verdi: TOGG'un ilk akıllı cihazı 2023'ün ilk çeyreğinde önce Türkiye'de, bu tarihten 18 ay sonra ise Avrupa'da yollara çıkacaktır. TOGG SUV, 200 ve 400 beygir güç sunacak, Bataryası yüzde 80 doluluğa hızlı şarj ile 25 dakikada ulaşabilecektir.



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